E’ di due arresti e un immobile sequestrato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Due uomini sono stati colti in flagrante mentre gestivano un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere di San Cristoforo, dove un immobile era stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di persone nei pressi di un immobile nel quartiere di San Cristoforo, il che ha destato sospetti. L’edificio era protetto da porte blindate e un complesso sistema di videosorveglianza, chiaramente installati per ostacolare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

L’irruzione e gli arresti

Nonostante le misure di sicurezza, gli agenti sono riusciti a entrare nell’immobile, sorprendendo e identificando i due uomini, un 34enne e un 22enne, intenti a gestire l’attività di spaccio. All’interno, sono stati trovati anche alcuni individui che avevano già consumato droga. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato diverse sostanze stupefacenti: quasi 25 grammi di crack, quasi 10 grammi di cocaina e 41 grammi di marijuana.

Materiali e denaro sequestrati

Oltre alle droghe, sono stati trovati materiali per il confezionamento, un bilancino di precisione, un fornellino per la preparazione del crack, un block notes con cifre e nomi, e una somma di denaro di circa 1000 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’immobile è stato sequestrato, essendo utilizzato come piazza di spaccio.

Conseguenze legali

Ricorrendo la flagranza del reato, i due uomini sono stati arrestati. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Al termine del giudizio, è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei loro confronti.

