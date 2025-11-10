Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella serata del 7 novembre 2025 a Battipaglia. Un cittadino italiano è stato fermato e trovato in possesso di crack e hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.

Operazione della Polizia di Stato a Battipaglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in Battipaglia, precisamente in viale della Libertà Crescenzo. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato un uomo che, con fare sospetto, usciva da una traversa laterale e si dirigeva rapidamente verso la propria auto.

Il controllo e la perquisizione

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti crack per un peso complessivo di circa 0,5 grammi. La successiva ispezione dell’autovettura ha portato al rinvenimento di uno zainetto con all’interno oltre 18 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la vendita.

Materiale sequestrato

Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione e due utensili da taglio — un coltello a serramanico e un taglierino — strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento della droga destinata allo spaccio al dettaglio.

Arresto e provvedimenti

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato in flagranza e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Ora si attende la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

