Crack e hashish nello zainetto, sorpreso dalla Polizia vicino all’auto: arrestato a Battipaglia
Un uomo è stato arrestato a Battipaglia per detenzione di crack e hashish ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia.
Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella serata del 7 novembre 2025 a Battipaglia. Un cittadino italiano è stato fermato e trovato in possesso di crack e hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.
Operazione della Polizia di Stato a Battipaglia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in Battipaglia, precisamente in viale della Libertà Crescenzo. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato un uomo che, con fare sospetto, usciva da una traversa laterale e si dirigeva rapidamente verso la propria auto.
Il controllo e la perquisizione
Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti crack per un peso complessivo di circa 0,5 grammi. La successiva ispezione dell’autovettura ha portato al rinvenimento di uno zainetto con all’interno oltre 18 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la vendita.
Materiale sequestrato
Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione e due utensili da taglio — un coltello a serramanico e un taglierino — strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento della droga destinata allo spaccio al dettaglio.
Arresto e provvedimenti
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato arrestato in flagranza e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Ora si attende la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.