Un arresto nella serata di venerdì 19 settembre a Firenze: un giovane di 28 anni è stato fermato nei pressi del parco delle Cascine durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta e al sequestro di crack, marijuana ed eroina. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nella zona.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ha effettuato un controllo in via del Fosso Macinante, nei pressi del parco delle Cascine, nella serata di venerdì 19 settembre. Durante l’operazione, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte del 28enne, che ha tentato di disfarsi rapidamente di un barattolo in plastica lanciandolo via con un gesto repentino della mano.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Il barattolo, prontamente recuperato dagli agenti, conteneva una sostanza solida di colore bianco. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare la sostanza come crack, risultata positiva alla presenza di anfetamina/metanfetamina, per un peso complessivo di 2,64 grammi. Gli operatori hanno quindi approfondito i controlli, rinvenendo all’interno di un marsupio in possesso del giovane 2 involucri contenenti marijuana, per un totale di circa 4 grammi, e una piccola quantità di eroina, pari a 0,09 grammi. Nel portafoglio dell’uomo è stato inoltre trovato denaro contante per un valore di 130 euro.

Materiale sequestrato e provvedimenti adottati

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro dagli agenti. Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura locale. La mattina successiva, il giovane è comparso davanti al Tribunale di Firenze per il rito direttissimo.

