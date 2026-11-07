Cracovia, l'attentatore è un 25enne polacco influenzato dall'ideologia di estrema destra: aveva una baionetta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’attentatore di Cracovia è un giovane di 25 anni, di origine polacca, e ha agito da solo. Le prime ricostruzioni dopo la sparatoria nella città del sud della Polonia hanno appurato che l’autore della strage – in cui sono morte 6 persone e 15 sono state ferite – era un lupo solitario. Secondo le autorità locali, il soggetto, la cui identità non è stata ancora rivelata, era affascinato dall’ideologia di estrema destra e nutriva posizioni molto radicali.

Chi è l’attentatore di Cracovia

Sparatoria nel centro di Cracovia, in Polonia, intorno alle 15 di sabato 7 novembre. Un 25enne ha aperto il fuoco e ucciso quattro donne e due uomini, ferendo altre 15 persone, di cui 2 agenti.

Anche l’aggressore è stato colpito prima di essere neutralizzato. Ferito ma vivo, è stato trasportato in un ospedale di Cracovia, dove è stato sottoposto a manovre di rianimazione. Di origine polacca, risulta ora in custodia. La sua identità non è ancora stata rivelata. Ancora sconosciuti i motivi dell’attacco.

L’estrema destra e le armi nell’auto

A Cracovia è stato dichiarato lutto cittadino fino al prossimo mercoledì dopo la sparatoria che ha creato il panico nel centro della città. Autore della strage un giovane polacco di 25 anni affascinato e influenzato dall’ideologia di estrema destra, come ha dichiarato il ministro dell’Interno polacco Marcin Kierwiński.

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha inoltre smentito le ricostruzioni secondo cui il soggetto sia stato in passato un soldato delle Forze armate polacche. “Quell’uomo non era e non è un nostro soldato e non ha mai avuto nulla a che fare con l’esercito”, ha dichiarato. Le autorità hanno rispedito al mittente anche le notizie che erano circolate sulla morte di un agente di polizia e sulla possibile esistenza di un altro attentatore. “L’unico responsabile noto è in custodia della polizia», ha affermato il Comando della polizia.

Nell’automobile del 25enne sono state rinvenute altre armi, una grande quantità di munizioni, uno zaino militare, diverse tasche portamunizioni e una baionetta. Degli agenti si sono recati anche nell’abitazione della famiglia dell’uomo.

Le prime ricostruzioni sull’attentato

Mentre sparava all’impazzata con un fucile semiautomatico AR-15 nel centro di Cracovia, il giovane indossava una divisa mimetica militare.

Secondo quanto riferisce la radio polacca Rmf, l’attentatore – che è in possesso di una licenza per le armi da fuoco – ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa, aprendo il fuoco indiscriminatamente sui passanti. Ha dunque prima sparato da un’auto in corsa, poi, sceso dalla vettura, ha continuato lo scontro a fuoco con i poliziotti che lo hanno ferito nei pressi dell’incrocio tra le vie Stradomska e Dietla e poi arrestato.

Un fotoreporter dell’agenzia Pap presente sul posto ha spiegato che il sospettato ha tentato di sfuggire alla polizia a bordo della propria automobile, prima di scontrarsi con un’altra vettura. È quindi sceso dal veicolo e ha aperto il fuoco contro gli agenti che lo stavano inseguendo e che lo hanno raggiunto e neutralizzato. Ferito, è stato trasportato in ospedale e quindi arrestato.