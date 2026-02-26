Crans-Montana a Sanremo 2026, Lavinia Scotto ringrazia Achille Lauro dopo la canzone "Perdutamente"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Achille Lauro ha dedicato “Perdutamente” alle vittime di Crans-Montana dal palco di Sanremo 2026. Un momento di grandissima emozione, soprattutto per i genitori dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nella tragedia, come Carla Lavinia Scotto, mamma di Riccardo Minghetti, morto nell’incendio del Constellation. “Quella canzone è diventata un po’ il simbolo dei ragazzi”, ha commentato.

Da Crans-Montana a Sanremo, Lavinia Scotto ringrazia Achille Lauro

Carla Lavinia Scotto, mamma del 16enne romano Riccardo Minghetti, ha parlato all’Adnkronos dicendo che dopo l’esibizione di Achille Lauro ha prevalso la commozione sulla rabbia. “Non credo che il mio Riccardo la conoscesse, perché ascoltava più che altro rapper americani. Ho ascoltato ‘Perdutamente’ con attenzione solo ieri sera, è stata così appropriata, bella”, ha commentato Scotto.

“È stato emozionante, anche la coreografia, le luci, i ragazzi sullo sfondo, tutto bellissimo. Mi hanno messaggiato gli amici, ci siamo scritte con le mamme, è stato molto bello. Ci siamo emozionati tanto, tutti”, ha aggiunto.

Achille Lauro commuove tutti a Sanremo 2026 con “Perdutamente”

La canzone “Perdutamente”, ha spiegato Carla Lavinia Scotto, è diventata un po’ il simbolo dei ragazzi “e oggi ad Achille Lauro direi grazie”. Il legame tra il pezzo del cantante romano con quanto accaduto a Crans-Montana la notte di Capodanno è dovuto al fatto che Perdutamente è stata cantata da Erica Didone al funerale del figlio Achille Barosi, morto nell’incendio.

“Una canzone che spesso cantavano insieme nei loro momenti felici”, ha detto la donna. Erica Didone ha aggiunto che è “importante mantenere viva la memoria della tragedia di Crans-Montana” affinché “si tengano i riflettori accesi sulla vicenda giudiziaria che ne è nata, perché porti alla verità dei fatti”.

L’esibizione è stata molto apprezzata da Erica Didone e dagli altri genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia: “Un gesto che ha trasmesso un sentimento di umanità. Certo, il dolore è un macigno quotidiano, ma queste piccole cose, dice, comunque servono. Sono un modo per ricordare con un sorriso tutti i momenti belli vissuti”, ha detto all’Adnkronos.

Come è nata la scelta di portare “Perdutamente” a Sanremo 2026

A spiegare la genesi dell’esibizione di Achille Lauro a Sanremo è stato lo stesso Carlo Conti. Inizialmente, infatti, il cantante avrebbe dovuto portare “Incoscienti giovani”, ma dopo la tragedia avvenuta in Svizzera la scelta è ricaduta su Perdutamente, accompagnato dalla soprano Valentina Gargano. Il pubblico dell’Ariston ha accolto con una standing ovation l’esibizione di Achille Lauro.

“Una madre, un padre, quel dolore lo vivranno sempre. Esternarlo in quel modo è forse dare a quel dolore la forma di un sorriso, cercarne un lato umano, con la vicinanza, con i ricordi o con qualcosa di bello”, ha commentato Erica Didone parlando di quanto accaduto nella seconda serata del Festival di Sanremo.

“La perdita di un figlio è un dolore che non ci abbandona mai. Lo stesso vale anche per i ragazzi che sono ancora in cura e che di fronte a loro avranno una vita chissà quanto complicata. Ognuno cerca di esternare il dolore come meglio crede. Ma i ricordi, ribadisce, possono aiutare a sorreggere questo peso infinito”, ha aggiunto.