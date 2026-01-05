Crans-Montana, alcuni degli 11 ricoverati al Niguarda "sono gravi e dovranno fare interventi ogni due giorni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arrivano altri giovani feriti dell‘incendio di Crans-Montana dalla Svizzera all’ospedale Niguarda. Nel reparto grandi ustionati sono 11 i ricoverati, alcuni in gravi condizioni. Nei prossimi giorni inizieranno le impegnative operazioni di ricostruzione della pelle, anche una ogni due giorni. Alcuni hanno ustioni sul 70% del corpo, oltre a danni chimici da fumi e meccanici da contusione ai polmoni.

Gravi gli 11 feriti al Niguarda

Continuano ad arrivare i feriti italiani di Crans-Montana dalla Svizzera. Nella giornata di domenica 4 gennaio si sono aggiunti due giovani. La quota presente al Niguarda è di 11 feriti, alcuni molto gravi, su 19 posti letto messi a disposizione per la tragedia di Capodanno.

Il direttore Alberto Zoli ha dichiarato che gli 11 feriti ricoverati al Niguarda sono di varia gravità. Si va da pazienti con gravità elevata a pazienti che nel giro di qualche giorno saranno estubati e trasferiti in un reparto di degenza ordinaria.

Al momento però restano tutti nel reparto grandi ustionati.

Pazienti dalla Svizzera

Il direttore generale Zoli ha confermato che la situazione in Svizzera è delicata, ma che hanno agito sui pazienti in maniera perfetta. “Onore e bravi ai medici svizzeri, perché stiamo ricevendo pazienti trattati bene, tutto quello che potevano e dovevano fare è stato fatto”.

Zoli conferma che sono tutti pazienti con necessità di degenza lunga o molto lunga. Diverse le operazioni chirurgiche necessarie. Secondo il dirigente sanitario, nei prossimi giorni inizieranno operazioni anche ogni due giorni a paziente per la ricostruzione della pelle.

C’è il rischio di complicazioni. La gravità, per alcuni, è molto elevata. “Quando si comincia ad avere un grado di estensione delle ustioni del 70% sul corpo, ma anche con lesioni chimiche e meccaniche a livello polmonare”, il rischio aumenta.

Il dramma dei compagni di classe

Tante le storie che emergono insieme ai nomi dei dispersi e dei feriti. Una di queste è la tragedia che ha colpito quattro compagni di classe del liceo Virgilio di Milano.

Sono tra gli 11 ricoverati al Niguarda. Zoli non può dare informazioni più precise sullo stato di salute dei giovani coinvolti, ma ci tiene a ripetere che hanno diversi gradi di gravità.

“Alcuni sono intubati, altri potrebbero essere estubati nelle prossime ore. Non è solo una questione di ustioni, ma anche di compromissione delle funzioni respiratorie”, conferma.