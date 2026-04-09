Crans-Montana, ambasciatore Cornado attacca sulla strage di capodanno: "Vite spezzate da irresponsabilità"

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È rientrato a Berna l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato dal governo lo scorso gennaio come segno di protesta per l’andamento delle indagini sulla strage di Crans-Montana. Nella sua prima uscita ufficiale è andato nella località svizzera teatro della tragedia, dove ha depositato una corona di fiori davanti al memoriale delle vittime. E nel libro delle condoglianze ha scritto di giovani vite “spezzate a causa dell’irresponsabilità di coloro che avrebbero dovuto garantire la loro sicurezza”.

Crans-Montana, ambasciatore Cornado torna in Svizzera

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, è rientrato ufficialmente a Berna martedì 7 aprile.

Cornado era stato richiamato a Roma dal Governo il 24 gennaio scorso, in segno di protesta, in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation teatro della strage di Crans-Montana.

ANSA

Nella sua prima uscita ufficiale dopo il rientro, ieri 8 aprile il diplomatico è stato nella località svizzera dove è avvenuta la tragedia di Capodanno, in cui sono morti anche sei giovani italiani.

Cornado ha fatto visita al memoriale delle vittime, dove ha depositato una corona di fiori

L’attacco sulla strage di Capodanno

Cornado è tornato poi ad attaccare i presunti responsabili per i problemi di sicurezza nel locale teatro del devastante incendio.

“Le mie più vive e sentite condoglianze alle famiglie delle 41 vittime della tragedia di Crans-Montana le cui giovani vite sono state spezzate a causa dell’irresponsabilità di coloro che avrebbero dovuto garantire la loro sicurezza nel Bar Le Constellation e non lo hanno fatto”.

Così, riferisce Ansa, ha scritto l’ambasciatore italiano nel libro delle condoglianze per la strage.

Cornado: sostenere famiglie delle vittime “priorità assoluta”

Alla tv svizzera Rsi Cornado ha poi spiegato la posizione dell’Italia e il motivo del rientro temporaneo a Roma.

Il richiamo deciso dal governo, ha detto, “oltre a essere stato un segnale di protesta, era anche finalizzato a creare le condizioni per un’effettiva collaborazione tra i due Paesi. Questo è stato raggiunto”.

Il nostro Paese aveva chiesto collaborazione tra le procure di Sion e Roma e squadre investigative congiunte.

“!La prima richiesta – spiega l’ambasciatore – è stata accolta al 100% perché è stata avviata un’efficace collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Paesi”.

“La squadra investigativa comune, di fatto, è superata dalla cooperazione rafforzata che è stata messa in atto tra le due procure e che offrirà agli inquirenti italiani gli stessi strumenti. Le due richieste del governo italiano sono state accolte”.

“Il mandato che ho ricevuto dal governo – ha detto ancora Cornado – è quello di stare vicino alle famiglie, di aiutarle con gli avvocati, con le autorità federali e cantonali e sostenerle nella loro richiesta di verità e giustizia. È una priorità assoluta”.