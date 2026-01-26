Crans-Montana, ambasciatore Cornado non tornerà in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti: il motivo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Richiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, l’ambasciatore italiano Cornado tornerà in Svizzera solo a una condizione: quando sarà avviata “un’effettiva collaborazione” tra le autorità giudiziarie dei due Paesi e sarà costituita una squadra investigativa comune sulla strage di Crans-Montana. Lo fa sapere Palazzo Chigi dopo l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Meloni incontra l’ambasciatore in Svizzera Cornado

Prosegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alla vicenda della strage di Crans-Montana, l’incendio nel bar Le Constellation a Capodanno in cui sono morte 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani.

Uno scontro avviato dal governo Meloni con la decisione di richiamare a Roma l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in segno di protesta per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale teatro della strage.

Oggi, lunedì 26 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il diplomatico a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli.

Le condizioni poste dal governo

Nell’incontro è stato deciso di subordinare il rientro di Cornado in Svizzera a due condizioni.

In una nota Palazzo Chigi fa sapere che l’ambasciatore tornerà nel Paese elvetico soltanto quando verrà avviata “un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati”.

Inoltre il governo chiede la “immediata costituzione di una squadra investigativa comune” per accertare le responsabilità della strage di Crans-Montana.

Team italiano pronto ad andare a Crans-Montana

Nell’ambito dell’indagine avviata sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, la Procura di Roma è pronta ad inviare un team di investigatori da affiancare ai colleghi svizzeri.

La squadra, composta da agenti della Squadra mobile, è pronta ad andare in Svizzera, come richiesto nella rogatoria trasmessa dai pm capitolini.

I reati ipotizzati nel fascicolo d’indagine aperto a Roma sono disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate.

I pm italiani sono in attesa degli atti e dei documenti relativi alle indagini, chiesti con la rogatoria, da parte dei colleghi elvetici.

Intanto nei giorni scorsi hanno disposto le autopsie sui corpi delle sei vittime italiane, delegando le procure di Milano, Bologna e Genova.