Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchi

Un amico, che resta anonimo per il momento, di Jacques e Jessica Moretti ha pagato la loro cauzione da 400mila franchi. Questa l’indiscrezione, mentre il tribunale si chiude nel silenzio e non rilascia informazioni in merito alla decisione sulla scarcerazione con cauzione di Jacques. A Crans-Montana cresce la rabbia dei familiari, secondo i quali ci sono troppi “buchi” nelle indagini in corso, come le autopsie e i controlli al locale.

Cauzione pagata per i coniugi Moretti

Anche se un amico di Jacques e Jessica Moretti è disposto a pagare loro la ricca cauzione, dovrà essere il tribunale a dare l’ultimo ok. La Procura ha chiesto la cauzione da 400mila franchi per far tornare in libertà i titolari de Le Costellation.

La decisione non è arrivata in giornata, come previsto. Non ci sono informazioni sul perché. Domani mattina si attende però un nuovo interrogatorio. Non è quindi chiaro se per Jacques Moretti ci sia la possibilità di uscire o se dovrà restare in carcere.

Nel frattempo, i legali dei familiari delle vittime stanno attaccando l’inchiesta. Il motivo è che sta andando troppo a rilento e ci sono “troppi buchi”, come le autopsie non effettuate.

La decisione del tribunale

Il tribunale non risponde nel merito e ha deciso di trincerarsi nel silenzio. In una comunicazione ufficiale, infatti, scrive che tutte le informazioni che possono fornire saranno contenute nei comunicati stampa pubblicati dal tribunale, riconoscibili con la formula TMC.

Questo comunica, a sua volta, che in merito a questa questione (ovvero la decisione sulla cauzione), il TMC “si limita al presente comunicato stampa”. La nota però non spiega nulla e anzi conferma il silenzio assoluto.

“Il TMC non risponderà ad alcuna domanda“, è l’unico commento giunto ai giornalisti.

Jessica resta a casa

Se Jacques resta in carcere, per ora Jessica invece può stare a casa con i figli, ma ha l’obbligo di firma. Su di lei però si concentrano diverse accuse, soprattutto da parte dei legali delle famiglie delle vittime.

Dagli interrogatori è emerso che, secondo i due, la colpa sarebbe da far ricadere sui dipendenti, anche se non formati (come ammesso da loro stessi) per casi di incendio. I familiari vogliono vederci chiaro e accusano Jessica di essere scappata poco prima che il locale diventasse un inferno (smentita dai suoi avvocati. Dai video archiviati si nota una donna che sembra essere proprio Jessica mentre fugge dalle scale senza informare nessuno dei presenti.

Poi ancora i video cancellati. Secondo Jessica non sono state distrutte prove, ma in altri filmati provenienti dai cellulari delle vittime la donna era presente sul posto e stava filmando. Le parole dei legali dell’accusa portano queste e altre prove contro i due.