Crans-Montana, anche il Comune e il sindaco Féraud nel mirino della procura dopo Jacques e Jessica Moretti

Il Comune di Crans-Montana sempre di più sotto la lente d’ingrandimento della procura di Sion. Dopo l’arresto dei proprietari de Le Costellation, Jacques e Jessica Moretti, i riflettori dell’inchiesta sulla strage di capodanno si concentrano sulle responsabilità dell’amministrazione municipale relative alla sicurezza del locale. Nonostante abbia ammesso la mancanza di controlli da fine 2019, il sindaco Nicolas Féraud e la sua vice Nicole Bonvine Clivaz hanno rifiutato per adesso le richieste sulle loro dimissioni. Una posizione che potrebbe cambiare in caso di arrivo di comunicazioni di garanzia.

Le indagini sulla strage

Il primo cittadino ha da subito svelato l’assenza di controlli negli ultimi 5 anni sulla sicurezza de Le Costellation, circostanza che ha spinto la procura generale del Canton Vallese a puntare in modo ancora più deciso sugli accertamenti riguardo licenze, concessioni e ispezioni mancate. Documenti su cui sta rispondendo il Comune di Crans-Montana , di fronte alle sempre più pressanti richieste dei magistrati delle ultime ore. A confermare il dialogo serrato tra procura e amministrazione è stata la vice sindaca Nicole Bonvin Clivaz:

“L’inchiesta durerà molto – ha dichiarato in un’intervista alla tv svizzera – ci sono ancora molte cose da trovare e da dire, ora abbiamo recuperato tutto dagli archivi e abbiamo cercato di comprendere al meglio, abbiamo consegnato tutti i documenti, dobbiamo capire che in qualche ora abbiamo dovuto ricostruire 60 anni di storia e credo che l’abbiamo fatto con serietà e con la volontà di essere trasparenti”.

Le responsabilità del Comune

Come sottolineato da Repubblica, Bonvine Clivaz è responsabile del suolo pubblico della località sciistica, oltre a essere albergatrice e titolare dell’Amadeus Bar, locale che avrebbe organizzato spesso feste sulla scorta di quelle de Le Constellation.

Nell’intervista all’emittente Rts, la vice sindaca di Crans-Montana ha ammesso senza indugi le responsabilità: “Sui controlli c’è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza- Ma sarà l’inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte”.

La posizione del sindaco Nicolas Féraud

Il sindaco Nicolas Féraud ha respinto per ora il passo indietro chiesto dall’opinione pubblica e dalla propria comunità, che lo ha condannato per le mancate scuse nella conferenza stampa successiva alla strage di Crans-Montana.

“Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa – ha ammesso ancora la vice – quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono”.

L’allargamento dell’indagine della procura del Canton Vallese potrebbe presto costringere il primo cittadino, insieme ai funzionari e i consiglieri coinvolti, a farsi da parte, anche per evitare il pericolo di inquinamenti delle prove, pressioni su funzionari e società esterne, a cui sono stati affidati gli appalti sugli omessi controlli.