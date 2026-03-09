Crans-Montana, anche il sindaco Nicolas Féraud indagato con altre 5 persone per incendio, omicidio e lesioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tra gli indagati per la strage avvenuta nella sera di Capodanno a Crans-Montana c’è anche il nome del sindaco. Gli sono contestati i reati di omicidio, lesioni e incendio colposo, gli stessi per i coniugi Moretti e per l’ex e l’attuale responsabile dell’ufficio sicurezza in comune. Dal 5 marzo scorso Nicolas Féraud dovrà rispondere dei mancati doveri. Intanto l’inchiesta procede e cita le parole di Roberto Saviano che ha scoperto il passato di Moretti e i soldi “sospetti”.

Nuovo indagato per la strage di Crans-Montana

È il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, il nuovo nome nella lista degli indagati.

Féraud è iscritto dal 5 marzo e gli vengono contestati gli stessi reati della coppia Moretti, proprietari del Constellation dove è avvenuto l’incendio, e dell’ex e dell’attuale responsabile dell’ufficio di sicurezza in comune, rispettivamente Ken Jacquemoud e Christophe Balet.

ANSA

Su di loro pendono le pesanti accuse di omicidio, lesioni e incendio colposo.

L’inchiesta, che sta cercando di chiarire le responsabilità del rogo, coinvolge ora anche il sindaco.

Questi in passato aveva dichiarato di non essere stato ancora sentito dagli inquirenti e che era stato un errore non chiedere scusa.

Ora l’avviso di garanzia, che non era affatto scontato.

Come ricorda il Corriere della Sera, Féraud è iscritto al Partito Liberale Radicale, lo stesso a cui appartiene la procuratrice generale che conduce l’inchiesta.

Si era ipotizzato il rischio di conflitto d’interessi, ma alla fine l’indagine non ha escluso neanche il sindaco.

Procede l’inchiesta: i soldi di Moretti

L’inchiesta procede mettendo nel mirino il patrimonio di Moretti. Si ipotizza il riciclaggio. Gli investigatori hanno citato direttamente l’inchiesta, pubblicata sempre sul Corriere della Sera, di Roberto Saviano.

Questi, scavando nel passato di Jacques Moretti, ha messo nero su bianco i precedenti per sfruttamento della prostituzione, frode e sequestro di persona.

Sono stati passati al setaccio i conti dei coniugi Moretti e, dall’inchiesta, emergerebbero dei “trascorsi criminali” e “legami con ambienti potenzialmente problematici”. Per questo non si esclude il riciclaggio di denaro di provenienza criminale.

I due incendi sospetti

Nella ricostruzione del giro d’affari vengono citate anche delle “transazioni opache” e degli “incendi sospetti” in due locali dei Moretti. Secondo quanto sta emergendo, sembrano “probabili frodi assicurative”.

Tra schemi Ponzi, prestiti e locali vuoti riempiti da mutui, emerge una sorta di successo fittizio con auto in leasing per promuovere l’immagine del locale.

Poi arriva la perquisizione nell’abitazione che fa emergere costosi Rolex e altri orologi, una pistola e altri beni di lusso che si scontrano con la questione del pagamento della cauzione effettuato da “un amico”.