Crans-Montana, dal padre di Chiara Costanzo alla madre di Achille Barosi: il dolore dei genitori

Nella giornata di domenica 4 gennaio Chiara Costanzo è stata identificata come quarta (di sei) vittima italiana della strage di Crans-Montana in Svizzera. Di lei il padre Andrea, in lacrime, ha detto: “Era la ragazza più splendida che abbia mai calcato questa terra. La Terra ha perso una persona speciale”. I funerali si terranno mercoledì 7 gennaio, a Milano. Nel giorno del rientro delle salme in Italia, dolore inconsolabile per tutti i familiari delle altre vittime: c’è chi è riuscito a parlare alle telecamere, come la sorella di Giovanni Tamburi o la madre di Achille Barosi.

Le parole di Andrea Costanzo sulla figlia Chiara morta a Crans-Montana

Andrea Costanzo, padre di Chiara, tra le vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Rai Storie Italiane: “Appena è successo il fatto sono andato lì di corsa. Ho cercato di entrare ma sono stato respinto dai vigili del fuoco. Mi sono piazzato là fuori per vedere i ragazzi che uscivano e cercare di individuare mia figlia”. Purtroppo, però, Chiara Costanzo non ce l’ha fatta.

Il papà della giovane vittima italiana ha detto ancora: “Era la ragazza più splendida che abbia mai calcato questa terra. Lo dico perché è vero. La Terra ha perso una persona speciale, piena di sogni e di ambizioni, che avrebbe potuto realizzare ogni cosa con la sua determinazione”.

L’aereo di Stato con 5 delle 6 vittime italiane della strage di Crans-Montana atterrato a Linate

Nei giorni scorsi, aveva raccontato al Corriere della Sera il momento della drammatica telefonata con cui gli è stato comunicato il decesso della figlia nella strage di Crans-Montana: “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più”.

E poi: “Non sei mai pronto. Non lo puoi essere. È innaturale che un padre perda una figlia”.

Sulla figlia Chiara, aveva detto: “Eccelleva in tutto ciò che faceva. Era un’ottima ginnasta artistica, sciava in modo impeccabile, amava la natura e parlava inglese come una madrelingua. Aveva una curiosità pazzesca e una disciplina naturale, mai ostentata”.

La data dei funerali di Chiara Costanzo

I funerali di Chiara Costanzo si terranno mercoledì 7 gennaio a Milano, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 14:45, celebrato da Alberto Torriani, arcivescovo di Crotone ed ex rettore del Collegio San Carlo.

La Camera ardente è già stata aperta proprio nella cappella del Collegio, che lei ha frequentato, ma che è troppo piccola per ospitare anche il rito.

La madre di Achille Barosi davanti al feretro

Nella basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, è stata aperta la camera ardente di Achille Barosi, l’altra vittima milanese della strage.

Davanti alla bara, come riferito da ANSA, la madre: “Sono orgogliosa di essere italiana, voi dovete essere orgogliosi di esserlo”.

La donna ha voluto ringraziare le autorità per “tutto quello che hanno fatto”.

Sembra che Achille Barosi fosse uscito dal locale sano e salvo, sarebbe rientrato per salvare un’amica: lei si è salvata, lui invece no.

La sorella di Giovanni Tamburi: “Potevo perdere altri fratelli”

La sorella di Giovanni Tamburi ha parlato ai microfoni Rai, ripresa anche da Ore 14: “Persona d’oro, uno di quei ragazzi che tutti vorrebbero come figli o fratelli. C’era sempre per noi, ci diceva cose bellissime che rimarranno nel nostro cuore per sempre, me le porterò sempre dentro. E’ stata una fatalità, non aveva neanche il telefono: insopportabile. I miei fratelli erano stati invitati da mio fratello piccolo a entrare: ho quasi perso altri fratelli, per fortuna hanno detto di no. A questo punto è l’unica cosa a cui mi aggrappo per rimanere in piedi. Se li avessi persi sarebbe stato devastante.

Chi sono le vittime italiane della strage di Crans-Montana

Oltre a Chiara Costanzo, nell’incendio divampato la notte di capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, hanno perso la vita anche l’italo-svizzera Sofia Prosperi e gli altri italiani Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti.

Solo il feretro di Sofia Prosperi, italo-svizzera che viveva a Lugano, non è stato imbarcato sul Volo di Stato: i funerali si svolgeranno proprio nella città elvetica.

Tutti identificati i 116 feriti della strage di Crans-Montana

Tutti i 116 feriti nell’incendio di Capodanno di Crans-Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale, sono stati identificati.

Il gruppo dei cittadini svizzeri è quello più numeroso (21 femmine e 47 maschi), seguito da quello dei francesi (21, di cui 10 femmine e 11 maschi).

Il numero iniziale di 119 feriti includeva tre persone che nella notte di Capodanno erano finite in ospedale ma per altri motivi. Lo ha comunicato la polizia del Vallese.