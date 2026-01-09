Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti di Le Constellation dopo l'interrogatorio: la moglie Jessica si scusa

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans–Montana, è stato arrestato dopo la strage di Capodanno. Il gestore del locale, secondo quanto riferito dall’emittente Bfmtv, è stato posto in stato di fermo dopo il lungo interrogatorio iniziato alle 8 di venerdì 9 gennaio a Sion. La decisione è stata presa dalla procuratrice Beatrice Pilloud dopo l’incontro col procuratore incaricato Seppey che ha avvertito sul possibile “rischio fuga“.Jessica Moretti, invece, è stata rilasciata e dichiarata innocente al momento. La donna all’uscita dall’interrogatorio ha detto di “volersi scusare con tutte le vittime e i feriti“.

Jacques Moretti arrestato per la strage di Crans-Montana

Secondo quanto riferito dai media elvetici, Moretti è stato trattenuto per “potenziale rischio di fuga“.

Pilloud ha quindi disposto la misura cautelare al termine dell’interrogatorio presso il Palazzo di giustizia di Sion. Moretti è stato sentito dalle 8 alle 14 circa, alla presenza dei suoi avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, e soprattutto davanti agli avvocati di alcune delle vittime.

La richiesta delle famiglie delle vittime

Il fermo di Jacques Moretti arriva dopo giorni di pressioni da parte delle famiglie delle vittime della strage di Capodanno. I legali che rappresentano i parenti dei deceduti, infatti, avevano più volte richiesto l’arresto dei gestori del Le Constellation.

Dei due, però, solo Jacques è stato sottoposto a misura cautelare per “rischio di fuga”. Una misura che, riferisce Leman Bleu, può essere “sostituita” col braccialetto elettronico o il pagamento di una cauzione.

Moretti è ritenuto “presunto innocente“, ma su di lui pendono le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Moretti sentiti su situazione personale

Secondo quanto emerge dai media svizzeri, l’udienza odierna di Jacques Moretti e della moglie Jessica era dedicata alla situazione personale della coppia, tra patrimonio immobiliare e altre informazioni richieste dalla procura.

Non era prevista, a quanto pare, alcuna discussione sulla strage di Capodanno.

Le scuse di Jessica Moretti

In libertà, perché ritenuta innocente, Jessica Moretti. La moglie di Jacques, nonché anche lei titolare del Le Constellation, uscendo dall’udienza con i procuratori vallesani si è mostrata scossa.

Ha affidato ai media presenti un pensiero per le vittime e i feriti, con un chiaro messaggio di pentimento: “I miei pensieri costanti vanno alle vittime. È una tragedia inimmaginabile ed è successo nel nostro locale. Voglio scusarmi per tutte le vittime e le persone che combattono ancora oggi per la vita”.