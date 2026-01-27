Crans-Montana, audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti coi video delle stecche da biliardo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana evidenzia un nuovo quadro di superficialità nella gestione della sicurezza del locale Constellation. Tra gli atti acquisiti dalla Procura di Sion spunta uno scambio di messaggi audio e video tra il proprietario Jacques Moretti e un suo collaboratore, Gaétan. L’oggetto della discussione è la “schiuma” fonoassorbente che si stava staccando dal soffitto della struttura. La stessa che ha preso fuoco la notte di Capodanno, provocando 40 morti e 116 feriti.

Cosa ha detto Jacques Moretti nei messaggi audio al collaboratore Gaétan

“Sì Gaétan, prova a toglierne una e vedi se cade, perché ho usato una schiuma che non conosco. Fammi sapere se va bene”, afferma Jacques Moretti in uno dei messaggi audio analizzati dai pm.

In un altro aggiunge: “Dimmi se cade o no. Se cade, purtroppo bisognerà lasciarle“. Il riferimento è appunto all’azione svolta da Gaétan, il quale stava controllando la schiuma fonoassorbente installata sul soffitto.

ANSA

Si tratta di parole che, lette alla luce di quanto accaduto, possono assumere un peso decisivo per gli inquirenti, chiamati a chiarire se il materiale fosse già in fase di deterioramento e se i rischi fossero noti.

Dopo aver ricevuto nuovi messaggi e alcuni video dal collaboratore, Moretti risponde con altri due vocali, anch’essi finiti agli atti.

“Ok, allora ne rimetteremo, grazie”. E poco dopo: “Sì, sembra niente male, togli pure le altre per favore”.

Una gestione descritta dagli investigatori come “artigianale e priva di verifiche tecniche”, che ora viene passata al setaccio.

I video del collaboratore di Moretti con le stecche da biliardo

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche due video consegnati dall’avvocato Romain Jordan, legale di alcuni familiari delle vittime.

Le immagini mostrano il collaboratore di Jacques Moretti mentre tenta di far aderire i pannelli acustici al soffitto, sostenendoli con stecche da biliardo. Segno evidente di un fissaggio precario.

Lo stesso imprenditore ha ammesso di aver testato personalmente la schiuma fonoassorbente prima dell’incendio, con modalità improvvisate.

“Avevo visto che comunque bruciava. Ho preso un cannello per vedere l’effetto sulla schiuma: l’ha trapassata tutta. L’unica cosa che mi ha dato fastidio è stato il fumo che mi ha stordito“, ha raccontato agli investigatori.

I controlli di sicurezza al Constellation nel 2018 e 2019

Jacques Moretti ha inoltre ricordato che nel 2018 e nel 2019 il locale era stato sottoposto a controlli di sicurezza, sia da parte del Comune di Crans-Montana sia dal capo dei vigili del fuoco.

“Non c’era stata alcuna osservazione in merito“, ha dichiarato il gestore del Constellation.

Un punto che ora viene verificato dagli inquirenti, chiamati a stabilire se quei controlli fossero adeguati e se il materiale installato rispettasse davvero le norme antincendio.

Intanto l’inchiesta su Crans-Montana prosegue per accertare responsabilità penali e omissioni, mentre le famiglie delle vittime chiedono verità e giustizia su una tragedia che, secondo l’accusa, avrebbe potuto essere evitata.