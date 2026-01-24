Crans-Montana, chi sarebbe l'amico che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti: ira dei parenti delle vittime

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Jacques Moretti è stato scarcerato. Il proprietario del locale di Crans-Montana Le Constellation, quello in cui sono morte decine di giovani a Capodanno, ha potuto lasciare il penitenziario in cui era detenuto dopo che un suo “caro amico” misterioso ha pagato la cauzione di 200 mila franchi svizzeri, circa 216 mila euro, per la sua liberazione. La vicenda ha innescato un’ondata di indignazione tra i familiari delle vittime.

Crans-Montana: Jacques Moretti scarcerato, chi è l’amico che ha pagato la cauzione?

Di fronte a Le Constellation si trovano gli uffici di un notaio e di un assicuratore. Come riferisce Il Corriere della Sera, potrebbe essere uno di questi due professionisti il “caro amico” che ha pagato la cauzione per far scarcerare Moretti. Oppure potrebbe essere una terza persona frequentata da Jacques in ambito professionale.

Il mistero, per il momento, rimane in quanto il “generoso” ha chiesto l’anonimato. Quel che si sa è che tale “caro amico”, quando ha deciso di sborsare 216 mila euro, ha prima informato i legali di Jacques e poi chiesto protezione alla polizia.

Le autorità, dopo la richiesta di pagamento, hanno avviato una serie di verifiche per controllare che la provenienza del denaro non fosse illegale. Appurato che era tutto in regola, Moretti ha potuto lasciare il carcere des Îles.

Le relazioni personali dei coniugi Moretti a Crans-Montana

Jacques e la moglie Jessica sono arrivati nel 2015 a Crans-Montana. Da quanto emerso, non hanno allacciato relazioni personali con le persone del posto.

“A parte le relazioni professionali, l’imputato non ha concretamente stretto relazioni personali con nessuno in Vallese”, ha spiegato la Procura generale di Sion il 9 gennaio, poco dopo l’arresto di Jacques.

“Non ha tempo per nessun momento libero, quindi, a parte la sua attività professionale e i suoi beni immobili ampiamente ipotecati (valore oltre 5 milioni ndr), non ha alcun legame in Svizzera”, aggiungevano tre pm per perorare la possibilità che l’imprenditore potesse scappare all’estero.

Una versione che rispecchia perfettamente il racconto dello stesso Moretti che, nel corso dell’interrogatorio dopo l’arresto, disse di essere inserito nelle comunità di Crans-Montana e di non aver più alcun contatto con la Francia, sua terra d’origine: “Abbiamo la nostra famiglia qui, le nostre attività sono qui, i nostri figli sono nati qui. Ci sentiamo molto vicini alle persone di questo posto e speriamo di poter continuare la nostra vita qui perché la nostra vita è il lavoro”.

L’ira del padre di Chiara Costanzo: “Moretti fuori di prigione? Devastante”

La decisione di liberare il proprietario de Le Constellation ha provocato un’ondata di polemiche e indignazione. La premier Giorgia Meloni ha descritto la vicenda come “un oltraggio”. Stessi toni usati dal vicepremier Antonio Tajani.

C’è poi l’amarezza e lo sconcerto dei familiari delle vittime. Tra questi c’è Andrea, il padre della 16enne Chiara Costanzo, la ragazza deceduta per asfissia nell’inferno creatosi nel locale a Capodanno.

“L’unica cosa che mi tiene in vita è sapere che un giorno ci sarà giustizia. Ma dopo una decisione come questa…sto vacillando”, ha dichiarato Andrea ai microfoni di Repubblica.

“Mi hanno appena chiamato per dirmi che Jacques Moretti esce dal carcere – ha aggiunto -. D’istinto, all’inizio, non volevo nemmeno commentare. Cosa posso dire in questo momento? È come spargere sale su una ferita aperta che non si rimargina mai. È una sensazione devastante“.

Secondo il signor Costanzo, i 200 mila franchi svizzeri stabiliti dal tribunale per la cauzione sono “una cifra ridicola“. “Questo sistema è sbagliato, chiunque può vedere che ci sono delle falle. Non è possibile: per un crimine così grave esci pagando quattro franchi? Davvero, penso che non sia concepibile”, ha concluso.

L’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore svizzero dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Moretti. La mossa apre un caso diplomatico ed è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Giorgia Meloni.