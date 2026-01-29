Crans-Montana, Christophe Balet è il quarto indagato: il capo della sicurezza non controllava il bar dal 2019

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nell’indagine sulla strage di Crans-Montana spunta il quarto indagato: Christophe Balet, l’attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del Comune alpino, è stato infatti coinvolto nell’inchiesta sull’incendio del locale Le Constellation e sarà presto interrogato dalla Procura di Sion. Secondo gli inquirenti, il Comune non avrebbe effettuato controlli sul lounge bar dal 2019, nonostante fossero previsti annualmente.

Crans-Montana, il quarto indagato è Christophe Balet

Christophe Balet sarà interrogato il prossimo 6 febbraio alle 8:30. Prima di lui erano già finiti sotto inchiesta i gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, e un ex funzionario comunale che aveva ricoperto lo stesso incarico di Balet in passato.

Balet è già stato comandante della brigata dei vigili del fuoco e capo della sicurezza per i comuni di Grimisuat, Ayent e Arbaz.

Crans-Montana non sarà parte civile

Nel frattempo la Procura vallese ha respinto la richiesta del Comune di Crans-Montana di essere riconosciuto come parte civile nel processo. La decisione, contenuta in un’ordinanza datata 27 gennaio, potrà essere impugnata entro dieci giorni. A pesare sulla decisione, probabilmente, proprio le presunte lacune in tema di controlli e sicurezza pubblica.

La strage del locale Le Constellation a Crans-Montana

Nell’incendio di Capodanno del Constellation a Crans-Montana sono morte 40 persone, tutte giovanissime, e 116 sono rimaste ferite, alcune in modo estremamente grave.

Il rogo sarebbe stato innescato da fontanelle pirotecniche accese all’interno del bar e sollevate per far festa. Scintille e fiammelle avrebbero incendiato la schiuma poliuretanica che ricopriva il soffitto del locale come isolante termico e acustico.

Il Governo italiano e la Svizzera

Nei giorni passati, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani avevano espresso incredulità e sdegno per la decisione della Procura di scarcerare Jacques Moretti dietro il pagamento di una ingente cauzione.

Dopo le pressioni del Governo italiano, le autorità svizzere hanno accettato di aprire a squadre investigative comuni sul rogo di Crans-Montana.

Tajani ha specificato che “con la Svizzera” non c’è stato “nessun incidente diplomatico, soltanto pretendiamo che si faccia giustizia“. Così ha dichiarato il ministro al suo arrivo alla riunione con gli omologhi Ue, rispondendo alle domande dei cronisti.

“Rispettiamo tutte le decisioni, si possono anche criticare certe decisioni che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero, ma riguardano un cantone che, di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno, ha tardato sulle indagini, ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria (200 mila franchi) due persone che sono oggettivamente responsabili”, ha aggiunto.

In tali circostanze, si è anche “liberi di decidere, si può anche cambiare magistrato, andare con il giudice di un altro cantone”. L’Italia, ha aggiunto, “ha chiesto anche indagini congiunte perché ci sono morti e feriti italiani, non è una questione secondaria per noi”.