Crans-Montana, coniugi Moretti avrebbero aggirato norme antincendio grazie a "parenti che lavorano in Comune"

Spunta un altro elemento durante le indagini sulla strage di Crans-Montana. Questa volta si tratta del fornitore di mobili scelto da Jacques e Jessica Moretti per il bar Le Constellation. Il testimone avrebbe rivelato che i due coniugi avrebbero aggirato le norme antincendio: “La moglie di Moretti mi ha detto che non avevano bisogno di arredi ignifughi perché ha dei parenti che lavorano in alte posizioni nel Comune di Crans Montana”.

Crans-Momtana, la rivelazione del fornitore

Nella puntata del 16 febbraio di Storie Italiane, è stato intervistato telefonicamente il fornitore di mobili per il bar Le Constellation.

Come riporta LaPresse, l’uomo ha spiegato di aver incontrato prima Jessica Moretti a Parigi e poi di aver venduto tutto quello che si trovava nel locale: “Se non sbaglio 30 pezzi, e ho mail che lo dimostrano”.

In merito al materiale ignifugo, il fornitore di mobili ha rivelato: “L’imbottitura ignifuga di un divano costa circa il 15% in più, ma loro non l’hanno voluto. La prova di questo sono i divani intatti del locale: la polizia può recuperare dei campioni di imbottitura per controllare”.

Nello specifico, l’uomo ha, poi, sottolineato che Jessica Moretti gli ha detto che “non avevano bisogno di arredi ignifughi perché ha dei parenti che lavorano in alte posizioni nel Comune di Crans Montana. A quel punto capisci che non si tratta più di negligenza o inconsapevolezza, ma è tutto doloso”.

Le regole in materia di incendi

Sempre a Storie Italiane in onda il 15 febbraio, il fornitore di mobili del bar Le Constellation ha anche spiegato le regole in materia di incendi nel Cantone Vallese, territorio dove è situato il locale teatro della strage di Capodanno.

“Per avere i permessi devi sottoporre tutti i certificati e le autorizzazioni di conformità e solo se passi i controlli puoi aprire”, ha raccontato il testimone.

“È impossibile che lui li abbia mostrati perché io non glieli ho mai dati. Come ha fatto ad avere l’autorizzazione ad aprire?”, ha, poi, proseguito.

Le presunte intimidazioni

Il fornitore di mobili ha poi spiegato che tra le mail scambiate con i coniugi Moretti ci sarebbe anche una con intimidazione e minacce.

“Ho anche una e-mail di Jacques dove minacciava di rompermi le ossa, le braccia, le gambe perché la moglie si stava lamentando sui tempi di consegna degli arredi e io le avevo spiegato che i ritardi a volte sulle consegne capitano. Per Jacques ero stato troppo diretto nel rivolgermi a sua moglie, non ha gradito i miei modi con lei”, le parole del fornitore di mobili.

Infine, il testimone ha raccontato di aver provato a contattare le autorità in più occasioni.

“Ho anche chiamato per sapere se avessero ricevuto le mie mail e mi hanno detto che mi avrebbero richiamato ma per due settimane non ho sentito nessuno. A distanza di un mese, ho poi scritto che non avrei più collaborato perché era stato rotto il patto di riservatezza e il mio nome era iniziato a circolare. Non mi sento protetto dalle autorità adesso, ho preferito parlare con chi mi fido della stampa internazionale per raccontare tutto”.

La maxi consulenza legale

Come riporta l’ANSA, i pm di Roma dovrebbero disporre una maxi consulenza medico legale in riferimento alle vittime italiane della strage di Crans-Montana.

I magistrati dovrebbero acquisire tutta la documentazione medica sugli italiani coinvolti nell’incendio. L’obiettivo sarebbe quello di raccogliere il maggior numero di elementi utili per fare chiarezza su quanto accaduto la notte di Capodanno a Le Constellation.