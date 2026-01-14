Crans-Montana, disposti risarcimenti urgenti dal Canton Vallese e un fondo per le donazioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Canton Vallese ha deciso di intervenire con una misura immediata a sostegno delle vittime dell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, una tragedia che ha causato almeno 40 morti e numerosi feriti, tra cui 6 italiani. Il Consiglio di Stato cantonale ha annunciato l’istituzione di risarcimenti urgenti, con l’obiettivo di fornire un primo aiuto concreto alle famiglie colpite e alle persone ricoverate in ospedale. Stabilite anche nuove regole sulla sicurezza nei locali pubblici.

Crans-Montana, perché disposti risarcimenti urgenti per le famiglie delle vittime

Come riporta l’Adnkronos, il Canton Vallese ha deciso di risarcire le famiglie delle vittime con una cifra pari a 10mila franchi svizzeri, circa 10.700 euro, per ogni persona deceduta o ferita che abbia necessitato di cure ospedaliere.

Si tratta di un intervento definito “emergenziale”, pensato per affrontare le prime necessità economiche legate alla perdita di un familiare o alle conseguenze sanitarie dell’incendio.

ANSA

Oltre al risarcimento diretto, il Canton Vallese ha disposto l’apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni da parte di privati, associazioni e organizzazioni che intendano contribuire al sostegno delle vittime.

Tutte le somme raccolte confluiranno in una fondazione indipendente, la cui costituzione è attualmente in corso, incaricata di gestire in modo trasparente e strutturato la distribuzione dei fondi.

I risarcimenti in attesa del processo

Secondo quanto precisato dalle autorità locali, il fondo non sostituisce eventuali risarcimenti futuri stabiliti in sede giudiziaria, ma rappresenta un primo passo per rispondere con rapidità a una situazione di grave emergenza umanitaria.

Le modalità di accesso e i criteri di assegnazione più dettagliati saranno definiti una volta completato l’assetto giuridico della fondazione.

Vietati i dispositivi pirotecnici

Cambiano anche le regole sulla sicurezza nel Canton Vallese dopo la tragedia di Crans-Montana.

È vietato l’utilizzo di dispositivi pirotecnici all’interno degli esercizi aperti al pubblico.

La decisione è stata formalizzata con un comunicato ufficiale del Consiglio di Stato, che ha sottolineato la necessità di ridurre i rischi legati all’uso di fiamme, scintille o materiali infiammabili in spazi chiusi.

La misura segue la decisione del Canton Vaud che aveva già introdotto un divieto simile nei giorni precedenti.

Il Consiglio di Stato di Ginevra ha esteso, invece, il provvedimento vietando qualsiasi dispositivo o attrezzatura pirotecnica all’interno dei locali pubblici.

Intanto, l’inchiesta per far luce sulla strage di Crans-Montana è in corso e tra le ultime notizie che arrivano sulla vicenda ci sono le dichiarazioni di un barista che avrebbe ricevuto messaggi strani.