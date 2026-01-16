Crans-Montana, donazione dei capelli per le vittime dell'incendio, agli ustionati gravi non ricresceranno più

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’incendio di Crans-Montana, molti parrucchieri in Svizzera e Italia hanno avviato iniziative per incentivare la donazione di capelli: una raccolta solidale utile a realizzare parrucche destinate ai feriti. Un gesto gratuito che unisce estetica e supporto psicologico per i grandi ustionati, ai quali purtroppo i capelli non potranno ricrescere.

Crans-Montana, l’iniziativa solidale

L’impatto psicologico delle trasformazioni fisiche permanenti, tra cui la perdita dei capelli, è uno degli aspetti collaterali (ma non meno rilevanti) del drammatico incendio di Crans–Montana, con 116 persone ferite, molte delle quali giovanissime e segnate da ustioni gravi.

Da questa consapevolezza è nata una mobilitazione solidale nello specifico settore interessato, con diversi esempi di attivismo per promuovere la donazione.

In Svizzera, infatti, diversi parrucchieri hanno risposto all’appello lanciato dall’azienda “La Naturelle” di Martigny, specializzata nella produzione di parrucche, avviando una raccolta di capelli destinata alla realizzazione di protesi per le vittime ustionate.

Perché la donazione di capelli

I tanti saloni aderenti hanno spiegato le ragioni dell’iniziativa e le poche regole da seguire. A causa delle ustioni, infatti, non si potrà più contare sulla ricrescita naturale dei capelli, e in questi casi, la parrucca rappresenta spesso l’unica soluzione possibile.

L’obiettivo, sottolineano i professionisti coinvolti, non è soltanto estetico. Il capello incide profondamente su autostima, sicurezza personale e percezione sociale, diventando parte integrante del processo di guarigione emotiva.

La lunghezza minima per lo scopo viene fissata in 20 centimetri, anche se le condizioni ottimali sarebbero superiori (almeno 25 o più centimetri).

In via eccezionale, vista l’emergenza, vengono accettati anche capelli colorati o trattati, purché rispettino la lunghezza minima. Chi sceglierà di donare avrà come “ricompensa” un taglio gratuito.

Iniziativa anche in Italia

Il gesto solidale non si ferma alla Svizzera. Anche in Italia, ad Occhieppo Inferiore nel Biellese, la parrucchiera Erika Schiapparelli, titolare del salone “Beauty Corner”, ha deciso di aderire al tam tam solidale partito dai social. Un semplice post ha dato il via a un’iniziativa concreta: taglio e piega gratuiti per chi sceglie di donare i propri capelli.

L’appello, condiviso inizialmente da una collega francese, ha creato una rete europea di professionisti, collegata all’associazione svizzera specializzata nella realizzazione di parrucche per persone colpite da ustioni e traumi.

A tal proposito, Schiapparelli ha precisato con un post sui social che la lunghezza necessaria dei capelli per la produzione di parrucche deve essere almeno di 25 centimetri, chiarendo che nel messaggio iniziale si indicava una lunghezza di 20 centimetri solo perché si sottintendeva che i capelli fossero raccolti “in una treccia”.