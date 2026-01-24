Crans-Montana, dopo la scarcerazione di Moretti l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: caso diplomatico

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il governo italiano ha deciso di convocare l’ambasciatore svizzero in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuto il drammatico incendio di Capodanno costato la vita a 40 persone. La mossa, che apre un caso e un fronte diplomatico, è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Giorgia Meloni.

L’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera

L’Italia ha deciso di convocare a Roma l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado.

L’obiettivo è capire e chiarire i motivi che hanno portato alla scarcerazione, decisa dal Tribunale di Sion, di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, tragico teatro del dramma di Capodanno a Crans-Montana.

La mossa diplomatica del governo vuole far valere le ragioni dell’Italia e soprattutto dei familiari delle vittime dell’incendio.

Moretti libero, le reazioni di Meloni e Tajani

La mossa di convocare l’ambasciatore svizzero è stata concordata da Antonio Tajani con Giorgia Giorgia Meloni.

Sia il ministro degli Esteri sia la premier avevano reagito duramente alla notizia della scarcerazione del proprietario del bar di Cran-Montana.

“Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari”, aveva scritto subito sui social Giorgia Meloni.

“Non ho parole. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano”, aveva immediatamente aggiunto anche Antonio Tajani.

La mossa del governo italiano

In merito alla liberazione di Moretti, avvenuta su cauzione, la presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato che il governo italiano avrebbe chiesto conto alle autorità svizzere di quanto accaduto.

E così è stato, con Crans-Montana dunque che non resta solo una questione giudiziaria ma che diventa anche un caso diplomatico.

“Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso”, ha poi aggiunti Tajani in un secondo tweet.