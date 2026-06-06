Crans-Montana e la chat che inchioda Jessica Moretti, "Il Constel brucerà": in lacrime all'interrogatorio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuovi elementi emergerebbero nell’inchiesta sulla tragedia de Le Constellation di Crans-Montana, il locale svizzero devastato da un incendio nella notte di Capodanno che ha causato la morte di 41 giovani e il ferimento di altre 115 persone. Ci sarebbe un messaggio inviato diversi anni prima della strage che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbe la piena consapevolezza dei rischi legati agli spettacoli organizzati all’interno del locale. La frase sarebbe contenuta in una chat aziendale del dicembre 2019: “Il Constel brucerà”.

Crans-Montana, il messaggio nella chat dei dipendenti

Come riporta La Repubblica, il documento mostrato dagli investigatori durante il nuovo interrogatorio risalirebbe al 13 dicembre 2019.

In quel messaggio Jessica Moretti avrebbe scritto ai dipendenti: “Se vogliono le stelline luminose, fate molta attenzione, aspettate che si spengano perché se cadono, sul divano o sul pavimento, o se le tengono in alto e bruciano la schiuma sul soffitto, il Constel brucerà”.

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Per gli inquirenti questa comunicazione dimostrerebbe che i titolari del locale fossero consapevoli del potenziale rischio di incendio legato agli spettacoli con bottiglie e candele scintillanti, diventati nel tempo una delle attrazioni del locale e spesso immortalati sui social network.

Durante l’interrogatorio sarebbero stati inoltre mostrati filmati relativi a precedenti serate, nei quali comparirebbero analoghe esibizioni organizzate all’interno del Constellation.

Secondo l’accusa, la gestione di queste attività sarebbe stata seguita direttamente da Jessica Moretti.

La stessa avrebbe chiesto ai dipendenti di realizzare gli spettacoli nel modo più scenografico possibile.

Jessica Moretti in lacrime davanti ai magistrati

L’interrogatorio, durato circa dodici ore, sarebbe stato caratterizzato da momenti particolarmente tesi.

Secondo quanto emerso e riportato da La Repubblica, Jessica Moretti sarebbe scoppiata in lacrime ricordando Cyane Panine, la giovane dipendente soprannominata “la cameriera col casco”, morta durante il rogo.

La donna avrebbe respinto le accuse sostenendo di non aver mai obbligato nessuno a partecipare agli spettacoli organizzati nel locale.

Una fotografa, incaricata di seguire la festa di Capodanno, avrebbe raccontato agli inquirenti come, pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti le avesse chiesto di coinvolgere alcuni dipendenti per realizzare una delle consuete esibizioni.

Le contestazioni sull’uscita di emergenza

Secondo gli accertamenti, la porta di emergenza situata nel seminterrato sarebbe stata ostruita da uno sgabello la notte dell’incendio.

Durante l’interrogatorio sarebbe stato inoltre mostrato un vecchio messaggio attribuito a Jacques Moretti nel quale avrebbe chiesto conferma che quella stessa uscita fosse chiusa.

Il gestore avrebbe spiegato che alcuni dipendenti residenti nell’edificio lasciavano spesso aperta la porta per raggiungere i propri appartamenti, provocando le proteste degli altri condomini.

Resta però da chiarire perché, durante l’emergenza, molti clienti non abbiano utilizzato quella via di fuga.

Jacques Moretti avrebbe attribuito la mancata evacuazione al panico e alla gestione dei dipendenti presenti quella sera.

Anche l’uscita di sicurezza al piano terra sarebbe risultata chiusa a chiave.