Crans-Montana e la colpevolizzazione delle vittime spiegata dalla psicologa, cos'è il "narcisismo digitale"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Le salme di 5 delle 6 vittime italiane della strage di Crans-Montana, in Svizzera, sono state riportate in Italia su un volo di Stato atterrato all’aeroporto di Linate, a Milano. La vicenda ha toccato tantissime persone, così come la politica, tanto che mercoledì 7 gennaio, alla ripresa delle lezioni, in tutte le scuole del nostro Paese sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime di Capodanno. Nel frattempo, mentre si parla di "tragedia evitabile" (con in testa l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado), ci si interroga su come i sopravvissuti, le famiglie e gli amici dei ragazzi morti possano superare l’accaduto. Ma anche il perché, soprattutto sui social, sia montata una enorme colpevolizzazione delle giovani vittime. L’intervista a Cristina Brasi, psicologa ed esperta di traumi, a Virgilio Notizie.

Per i sopravvissuti, ma anche per i genitori delle vittime e i compagni di classe, è importante il supporto psicologico degli esperti in traumi. Quanto è difficile superare un evento del genere?

"L’impatto psicologico di un’esperienza del genere su un adolescente è molto diverso rispetto a quello di un adulto. Il DSM-5 (ossia il manuale di riferimento delle patologie psicologiche, NdR) fornisce criteri che, sebbene unificati, richiedono una valutazione proprio in base allo sviluppo neurocognitivo specifico della fascia 12-18 anni. La diagnosi e il trattamento dei sopravvissuti di Crans-Montana non possono prescindere da queste differenze strutturali. Molti sopravvissuti non solo hanno rischiato la vita in prima persona, ma hanno assistito alla morte o al ferimento grave dei propri pari".

Questo che conseguenze può avere su di loro?

"La perdita di coetanei in un contesto di gruppo, amplifica la risonanza del trauma. Il lutto rappresenta una frattura nel senso di invulnerabilità tipico di questa età e disintegra il gruppo di riferimento".

Quali sono i segnali di questo dolore, in adolescenti e adulti?

"Mentre l’adulto tende a verbalizzare i ricordi descrivendoli come flashback visivi, l’adolescente manifesta spesso attraverso canali somatici e comportamentali. Il dolore diventa fisico, trasformando il corpo nel teatro di una memoria che la mente non riesce a processare. Spesso si osserva anche un re-enactment comportamentale: per esempio, c’è una ricerca compulsiva di dettagli macabri online oppure ci si può esporre a situazioni a rischio che mimano quell’evento. È frequente anche la dissociazione, un meccanismo di difesa primitivo che porta a sentirsi ‘fuori dal corpo’. Negli adolescenti viene spesso scambiata erroneamente per indifferenza o sfida, ma si tratta di un errore di valutazione grave da parte degli adulti".

Una delle reazioni più frequenti di questo episodio è proprio l’idea che i ragazzi che erano a Crans-Montana abbiano avuto una parte di "colpa" nell’accaduto: qualcuno ritiene che abbiano peccato di "incoscienza", che forse non si siano resi conto della gravità della situazione, a causa dell’alcol presente nella sala. Cosa ne pensa?

"In effetti uno degli aspetti più controversi e dibattuti dell’incendio di Crans-Montana è la presenza di video girati dai ragazzi mentre le fiamme iniziavano a propagarsi. L’opinione pubblica e alcuni osservatori hanno etichettato questo comportamento come sintomo di ‘narcisismo digitale’: come una forma di difesa e di distanziamento, stupidità o paralisi da panico. L’analisi neuroscientifica e psicologica, tuttavia, offre una spiegazione radicalmente diversa: si tratta di un errore di valutazione del rischio, che è strettamente legato alla neurobiologia dello sviluppo".

Per descrivere quanto accaduto, e che si verifica anche in altre occasioni, si parla di filming. Cosa significa, a livello psicologico?

"Il filming non va interpretato come un meccanismo di difesa psicologica (come la dissociazione o la negazione attiva), ma come il prodotto del Bias di Normalità. Il cervello umano, in pratica, di fronte a un segnale ambiguo, tende a sottostimare la possibilità di un disastro, preferendo interpretare i dati in modo coerente con la normalità quotidiana. A Crans-Montana, l’inizio dell’incendio (dunque le fiamme sul soffitto) era visivamente simile agli effetti pirotecnici dello spettacolo. Questo ha portato al fatto che, in assenza di segnali inequivocabili di pericolo immediato (come l’attivazione degli sprinkler), il cervello degli adolescenti ha classificato l’evento come "parte dello show" o "incidente minore". Continuare a filmare è stato un modo per mantenere la coerenza con la normalità presunta, quella che in gergo tecnico si definisce come ‘un’inerzia cognitiva’, che ha ritardato l’attivazione della risposta di fuga".

Ma come mai non hanno pensato, per esempio, a fuggire o mettere in pratica comportamenti di sicurezza?

"Un fattore critico, spesso trascurato, è la delega della sicurezza. Gli adolescenti occidentali crescono in ambienti iper-regolati dove la sicurezza è garantita dagli adulti. Esiste un contratto implicito: ‘Se fosse davvero pericoloso, gli adulti interverrebbero’. Il fatto che la musica non si sia fermata immediatamente (perché il DJ è scappato mettendosi al sicuro) e che non ci siano stati ordini perentori di evacuazione nei primissimi secondi ha agito come una "riprova sociale" che la situazione fosse sotto controllo. I ragazzi non stavano solo filmando il fuoco; stavano implicitamente guardando agli adulti e ai sistemi di sicurezza per avere la conferma che fosse necessario scappare".

Come dire che la loro fiducia negli adulti li ha di fatto resi immobili, in attesa di un segnale da parte loro?

"Sì, la loro fiducia nell’infallibilità del sistema di protezione adulto (‘Il sistema antincendio scatterà’, ‘I buttafuori ci diranno cosa fare’) ha paradossalmente inibito la loro autonomia di salvataggio. Si tratta di un fenomeno di Social Referencing patologico: in assenza di segnali di allarme dall’autorità, il gruppo dei pari si è auto-confermato nella non-pericolosità dell’evento".

In pochi, infatti, si sono messi in salvo da soli, rimanendo piuttosto con il gruppo. Come lo spiega?

"Contrariamente all’idea dell’egoismo di massa (‘tutti contro tutti’), l’analisi delle testimonianze di Crans-Montana mostra potenti dinamiche di altruismo, spiegabili attraverso il cosiddetto Social Identity Model of Collective Resilience. Significa che l’emergenza ha creato un ‘destino comune’ che ha trasformato un aggregato di individui in un gruppo psicologico coeso. In questo caso emerge prepotentemente l’identità sociale condivisa: molti ragazzi non sono usciti subito non per filmare, ma per cercare amici, aiutare compagni caduti o coordinare l’uscita di gruppo. La solidarietà del gruppo ha mantenuto i ragazzi uniti anche nel pericolo, sfidando la narrazione cinica dell’egoismo adolescenziale".

Ma allora perché molti di loro sono oggi "colpevolizzati"?

"La tendenza dell’opinione pubblica a colpevolizzare le vittime (‘Se non avessero filmato, sarebbero vivi’, ‘Erano ubriachi’) è una manifestazione difensiva dell’Ipotesi del Mondo Giusto. Le persone hanno un bisogno psicologico profondo di credere che il mondo sia ordinato e che le cose brutte accadano solo a chi ‘fa qualcosa di sbagliato’. Accettare che quaranta ragazzi possano morire bruciati mentre festeggiano, senza alcuna colpa, è terrorizzante perché implica che chiunque è vulnerabile. Incolpare le vittime per il loro comportamento (filmare, bere, non scappare subito) permette all’osservatore esterno di ristabilire un senso illusorio di controllo e sicurezza (‘Io mi sarei salvato perché io non avrei filmato’). È imperativo che clinici e media smontino questo meccanismo per evitare di infliggere ulteriore sofferenza ai sopravvissuti e alle famiglie.