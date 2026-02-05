Crans-Montana, Eleonora Daniele attacca i Moretti dopo la lettera d'accuse all'Italia: "Vittime prese in giro"
Eleonora Daniela attacca Jacques e Jessica Moretti dopo la lettera con le accuse all'Italia sulla strage di Crans-Montana
Eleonora Daniele sbotta in tv contro i coniugi Moretti dopo la lettera inviata ai dipendenti del bar Le Constellation che contengono anche delle accuse all’Italia. Nella missiva i proprietari del locale teatro della strage di Crans-Montana se la prendono con la stampa italiana, colpevole di aver diffuso “spregevoli menzogne” su di loro. E affermano di star collaborando “pienamente” con gli inquirenti, mentre i fatti dicono altro.
Nella puntata di stamattina, 5 febbraio, di Storie Italiane su Rai1 si è parlato delle ultime novità sul caso della strage di Crans-Montana.
E in particolare della lettera inviata nelle scorse ore ai dipendenti del bar Le Constellation dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, indagati per l’incendio di Capodanno, costato la vita a 41 persone.
Nel corso della diretta la conduttrice Eleonora Daniele ha letto diversi passaggi della lettera, diffusi dai media francesi. Ne parliamo qui.
Eleonora Daniele va all’attacco della coppia francese quando nella lettera scrivono che continueranno a “collaborare pienamente” con gli investigatori.
La conduttrice fa notare che quanto scritto cozza con il fatto che i Moretti hanno “tentato in tutti i modi” di oscurare il sito web lanciato per raccogliere documenti e testimonianze sulla strage.
“Di fronte a frase del genere uno come dovrebbe reagire?”, dice Daniele.
Con gli ospiti in studio vengono quindi analizzati i vari passaggi della lettera, che sembra destinata ai dipendenti ma appare invece rivolta al pubblico.
Nel testo dei Moretti, si fa notare, si alternano “affermazioni false” a un tipo di linguaggio che cerca di influenzare l’opinione pubblica.
“Familiari delle vittime presi in giro”
“Immagino le reazioni dei familiari delle vittime“, dice ancora Eleonora Daniele.
Leggendo le parole dei Moretti possono solo “sentirsi presi in giro“.
E lo stesso i dipendenti del locale, che hanno o stanno testimoniando il contrario di quanto affermato dalla coppia francese.