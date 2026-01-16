Crans-Montana, Eleonora Daniele attacca Jacques e Jessica Moretti per le frasi sulla cameriera: "Che vergogna"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Jacques e Jessica Moretti scaricano la colpa di quanto accaduto nel loro locale a Crans-Montana sui dipendenti, in particolare su una giovane ventiquattrenne rimasta vittima dell’incendio. Le parole dallo studio di Storie italiane, dove la conduttrice Eleonora Daniele commenta: “È vergognoso”. Gli avvocati della vittima hanno smontato le accuse, definendo i rapporti con la cameriera tutt’altro che “idilliaci”. Eppure la giovane si era appellata ai sindacati per sfruttamento sul lavoro.

Eleonora Daniele contro Jacques Moretti

Jacques e Jessica Moretti, durante l’ultimo interrogatorio, hanno deciso di dare una versione dei fatti che colpevolizza, anche se indirettamente, dell’incendio la cameriera morta nel rogo del locale Le Constellation di Crans-Montana.

Si tratta della “ragazza con il casco”, divenuta molto nota anche online nei primi giorni dopo la tragedia, perché additata come colei che avrebbe causato la strage di giovanissimi.

ANSA

I Moretti avrebbero scaricato il barile sulla giovane, come dice Eleonora Daniele di Storie italiane, dando la parola all’inviato sul posto.

Questo ricorda le frasi dette dai due proprietari, come il fatto che l’iniziativa di salire sulle spalle di un’altra persona fosse partita da lei e che “noi non abbiamo mai detto di farlo”.

La conduttrice, dallo studio, commenta: “Che vergogna!”. Il giornalista sottolinea come parlare in questi termini di una giovane di 24 anni, morta nell’incendio, non sia corretto. Gli avvocati della famiglia della vittima hanno ribaltato quanto dichiarato dai Moretti.

Il rapporto con la vittima

Sembrerebbe un tentativo maldestro quello dei Moretti di scaricare la colpa sulla giovane vittima, loro dipendente del locale al centro della vicenda. Nel farlo, come stanno riportando fonti dirette come famiglie e avvocati, i coniugi si sarebbero riferiti alla giovane definendola una “sorellina”, come un membro della loro famiglia, per poi attribuirle la colpa dell’iniziativa di salire sulle spalle di un collega con una bottiglia con fuochi pirotecnici attaccati.

Da parte degli avvocati della famiglia arriva la risposta: altro che sorellina. La giovane ventiquattrenne si sarebbe rivolta ai sindacati perché sfruttata sul posto di lavoro e non correttamente pagata.

Un altro testimone diretto dell’evento, collega di lavoro della giovane vittima, ha creato un profilo social nel quale ha raccontato la propria versione. Ha spiegato che le dichiarazioni dei Moretti sono false e che erano loro a spingere per mettere in atto i comportamenti che hanno poi portato all’incendio. Lo stesso Moretti ha ammesso che lo staff non era formato.

L’Italia attacca la Svizzera

Il caso di Crans-Montana si allarga. La televisione svizzera, in uno dei suoi telegiornali, avrebbe parlato di uno scontro tra Italia e Svizzera, sostenendo che i programmi televisivi italiani sarebbero aggressivi nei confronti della nazione svizzera.

I toni sono quelli accesi dei talk show e vengono citati diversi programmi televisivi che, secondo il servizio mandato in onda dal telegiornale svizzero, starebbero alimentando ostilità nei confronti della Svizzera e dei suoi abitanti.

Viene attaccato direttamente il conduttore di Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, dallo studio, risponde di non aver mai accusato né parlato male della Svizzera in riferimento al caso dell’incendio, al massimo dell’assenza dei controlli, e afferma che sarà il caso di vedersi in tribunale.