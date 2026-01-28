Crans-Montana, ex dipendente accusa Moretti sulla porta di sicurezza chiusa: "Paura che clienti non pagassero"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ex dipendente del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno si è verificato il drammatico incendio in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 italiani, ha lanciato un’accusa a Jacques Moretti. L’uomo ha riferito che la porta di sicurezza restava sempre chiusa perché il titolare “aveva paura che i clienti fuggissero da lì senza pagare”.

L’accusa dell’ex dipendente a Jacques Moretti

Un ex dipendente del Le Constellation ha accusato Jacques Moretti, titolare del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Secondo l’accusatore, come riportato da Mattino Cinque, la porta del locale sarebbe sempre rimasta chiusa per volontà di Moretti.

La sua testimonianza: “La porta di servizio del Le Constellation era chiusa perché lui aveva paura che i clienti potessero uscire da lì senza pagare“.

Il locale Le Constellation di Crans-Montana e i controlli del Comune

L’ex dipendente del Le Constellation ha poi riferito: “Il Comune non ha mai fatto controlli nel locale, ma nessuno dei dipendenti lì dentro si è lamentato perché dicevano che alla fine con lui (Moretti, ndr) si lavora bene. Certo, sulla sicurezza e sulla disciplina non era sempre impeccabile, ma non sembravano cose gravi. Tipo, nel nostro locale c’erano tre estintori, ma probabilmente erano molto vecchi”.

Sugli stipendi, l’uomo ha detto: “Io non sono stato pagato, mi ha detto che lui non può farlo perché ha i conti bloccati“.

Moretti e la riunione “segreta” con i dipendenti del Le Constellation

Il 7 gennaio Jacques e Jessica Moretti avrebbero organizzato una riunione “segreta” con i dipendenti del locale Le Constellation. Il sospetto è che l’obiettivo della coppia fosse quello di influenzare le loro deposizioni.

A Mattino Cinque, Mario Giordano ha commentato: “La riunione c’è stata. Moretti, nell’interrogatorio, ne ha dato conferma. Il motivo della riunione è abbastanza chiaro. Per questo i due andavano fermati e bloccati subito, per evitare l’inquinamento delle prove“.

Ancora Mario Giordano: “Il sindaco ha ammesso che ci sono cinque anni di mancati controlli e lui e tutti i responsabili di questi mancati controlli sono ancora lì in carica, con la possibilità di occultare le prove e far sparire altri video”.

Il riferimento di Giordano è agli oltre 250 filmati di telecamere pubbliche e di videosorveglianza utili per far luce sulle responsabilità della strage ma andati persi per la richiesta presentata in ritardo dalla Procuratrice generale alla Polizia municipale.