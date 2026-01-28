Crans-Montana, ex responsabile della sicurezza del Comune indagato per mancati controlli al Le Constellation

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è un altro indagato per il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 40 persone. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune svizzero dove era aperto il bar Le Constellation, in cui si sono sviluppate le fiamme che non hanno lasciato scampo a decine e decine di giovani che stavano festeggiando il nuovo anno.

Indagato ex responsabile della sicurezza del Comune

La televisione Svizzera Rts riferisce dunque di un nuovo indagato nella vicenda di Crans-Montana.

A essere coinvolto nell’inchiesta è un ex responsabile della sicurezza del Comune svizzero.

ANSA

L’indagine sulla strage di Capodanno al bar Le Constellation, dove un incendio provocò la morte di 40 persone, è condotta dalla procura di Sion.

I mancati controlli al Le Constellation

Ma per quale motivo c’è un nuovo indagato?

L’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe coinvolto nell’inchiesta per i mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni.

Per chiarire questi aspetti l’uomo sarà interrogato lunedì 9 febbraio.

Gli altri indagati, Jacques e Jessica Moretti

L’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana è il terzo indagato per la vicenda.

Oltre a lui gli altri due indagati sono i proprietari del locale Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti.

Per i due coniugi Moretti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

La recente scarcerazione di Jacques Moretti, dopo il pagamento della cauzione, aveva scatenato anche la reazione del governo italiano, che aveva definito quella scarcerazione “un oltraggio alla memoria delle vittime”.