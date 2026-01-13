Crans-Montana, famiglia di Emanuele Galeppini vuole "la verità su dove e com'è morto" dopo il no all'autopsia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro Vaccaro, avvocato della famiglia di Emanuele Galeppini, vittima della tragedia di Crans-Montana, chiarisce la volontà dei genitori di fare chiarezza sulla sua morte, spiegando che permangono gravi ombre sul ritrovamento del corpo e non sull’autopsia in sé. Intanto la Procura di Roma indaga, ma senza l’estradizione degli indagati il processo rischia di non celebrarsi.

Crans-Montana, Emanuele Galeppini è un caso

Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva “Dentro la notizia”, l’avvocato Alessandro Vaccaro, legale della famiglia, è tornato a parlare pubblicamente della morte di Emanuele Galoppini, affrontando uno dei punti più delicati dell’intera vicenda: le circostanze del ritrovamento del corpo e le incertezze investigative che pesano sul caso.

Vaccaro ha innanzitutto descritto lo stato d’animo dei genitori, costretti a rientrare a Dubai, loro residenza abituale, prima del completamento degli accertamenti. Un distacco che, secondo il legale, rappresenta “un dolore che si rinnova quotidianamente”, potendo i familiari ritornare solo quando tutte le procedure saranno concluse.

ANSA

L’autopsia e i dubbi sul ritrovamento

Durante l’intervista è stato chiarito un punto centrale: non esistono “gialli” sull’autopsia, ma permangono forti interrogativi sul ritrovamento del corpo.

Vaccaro ha ricostruito una sequenza di eventi definita confusa sin dall’inizio: “Dopo quasi due giorni e mezzo in cui si cercava di identificare il ragazzo con il Dna, perché secondo quanto era stato riferito era irriconoscibile, nella realtà il padre ha trovato il figlio perfettamente integro, senza ustioni, senza neanche bruciature, con in tasca il proprio portafoglio, con i documenti di identità e addirittura il telefonino funzionante”.

Ancora più grave, per la famiglia, è l’assenza di risposte chiare sulle cause della morte. “Giustamente i familiari vogliono sapere come è morto, dove è morto, a che ora è stato ritrovato” ha puntualizzato l’avvocato.

“Purtroppo non ci sono risposte, perché quando è stata chiesta l’autopsia, l’autorità elvetica gli ha risposto che non gli fanno l’autopsia. E quindi poi fortunatamente è intervenuto il procedimento romano che sta sopperendo a questa carenza”.

La Procura di Roma e il processo

Sul piano giudiziario, Vaccaro ha spiegato che l’Italia può procedere per reati commessi all’estero ai danni di cittadini italiani. La Procura romana sta infatti svolgendo perizie e può ricorrere a rogatorie internazionali.

Tuttavia, esiste un limite cruciale. “La condizione di procedibilità, cioè portare avanti il processo, necessita della presenza sul territorio degli indagati” ha chiarito Vaccaro. “Per il momento due, speriamo che si allarghino, però dovrebbero essere presenti in Italia”.

Senza l’estradizione, in estrema sintesi, il rischio concreto è che il processo non arrivi mai a una vera celebrazione in aula.