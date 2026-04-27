Crans-Montana, gelo Svizzera-Italia sulle fatture da 200 mila euro per 10 giorni di ricovero a 2500 per 2 ore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe di 200 mila euro la cifra indicata nella fattura inviata alla famiglia di Leonardo Bove, uno dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans-Montana, per l’assistenza sanitaria fornita dagli ospedali elvetici. Il giovane è rimasto in Svizzera fino all’11 gennaio, prima di essere trasferito all’ospedale Niguarda di Milano. Una vicenda che continua ad alimentare il confronto tra Italia e Svizzera. Nei giorni scorsi sarebbe arrivata anche una fattura di 2.500 euro alla famiglia di Antonio Lucia, altro ragazzo coinvolto nell’incendio di Capodanno. In questo caso, la cifra sarebbe stata richiesta per circa due ore di ricovero al pronto soccorso.

Crans-Montana, la spiegazione sulle fatture ai feriti

A riportare le cifre delle fatture è il Corriere della Sera.

Il quotidiano rilancia che le parole del presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard, che in un primo momento ha parlato di un errore.

Successivamente, avrebbe spiegato all’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, che la mutua svizzera chiederà il rimborso all’Italia.

Nei documenti inviati alle famiglie è specificato che si tratta di una comunicazione informativa.

Tra le fatture risultano anche quelle relative alle cure di Francesca Nota, Giuseppe Giola, Manfredi Marcucci ed Eleonora Palmieri.

In questi casi, l’importo complessivo supera i 128 mila euro.

Le parole dei familiari

Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi rimasti ustionati nell’incendio di Crans-Montana, ha commentato la vicenda al Corriere della Sera.

“È tutto molto spiacevole e inopportuno”, le sue parole.

Fabrizio Ventimiglia, legale di Sofia Donadio, altra giovane ferita nel rogo del locale Le Constellation, ha chiesto un intervento sulle norme qualora il problema fosse di natura regolatoria.

Il possibile accordo tra Italia e Svizzera

Secondo quanto riferito dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, dovrebbe esserci un accordo tra i due Paesi che prevederebbe la reciprocità nella gestione dei costi sanitari.

In base a questa impostazione, anche l’Italia non richiederebbe rimborsi alla Svizzera per le cure prestate a due pazienti presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Sempre secondo il Corriere della Sera, dalla Regione Lombardia non sarebbero arrivate indicazioni per calcolare le spese relative ai due feriti curati in Italia.

Il Servizio sanitario nazionale starebbe sostenendo costi compresi tra 500 e 800 euro per ogni giorno di ricovero.

A questi si aggiungono eventuali spese per trattamenti specifici: ad esempio, una singola porzione di pelle da trapiantare di circa 20 per 30 centimetri può avere un costo di circa 5 mila euro.

Le parole di Gian Lorenzo Cornado

Nella puntata del 27 aprile di Storie Italiane, Gian Lorenzo Cornado, ambasciato italiano in Svizzera, è tornato a parlare della vicenda delle fatture ai feriti dell’incendio di Crans-Montana.

“L’autorità svizzera ha assicurato che non saranno le famiglie a pagare”, ha precisato.

“La normale procedura prevede che l’ospedale o il medico fatturano le spese di ricovero e di cura alla LAMal, ovvero al Servizio Sanitario Nazionale Svizzero, il quale dopo chiede il rimborso al Servizio Sanitario Nazionale Italiano”, le sue parole.