Crans-Montana, Giorgia Meloni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e le "lacune sulle indagini"

Giorgia Meloni non si limita a protestare contro la scarcerazione di Jacques Moretti, ma vuole una “squadra investigativa comune” sulla strage di Crans-Montana. La presidente del Consiglio è tornata alla carica sulle indagini del disastro di Capodanno de Le Constellation, con 40 vittime e 116 feriti, decidendo di intervenire direttamente dopo l’uscita dalla cella su cauzione del co-proprietario.

L’indignazione per la scarcerazione di Jacques Moretti

Dopo la reazione a caldo per la scarcerazione di Jacques Moretti, Meloni ha ripetuto che il governo italiano non rimarrà a braccia conserte di fronte a un’inchiesta su cui non ha nascosto profondo malcontento.

Da qui la decisione di agire con forza, prima intraprendendo le vie diplomatiche tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il ritiro dell’ambasciatore, Gian Lorenzo Cornado, e adesso chiedendo di entrare direttamente nella vicenda giudiziaria, attraverso il coinvolgimento delle autorità italiane.

Le richieste di Giorgia Meloni

Richiamare l’ambasciatore italiano in Svizzera, infatti, servirà per fare pressione sul governo elvetico, fino a quando non ci saranno segnali più rassicuranti sulle indagini, come ad esempio il trasferimento dell’inchiesta dalla procura Canton Vallese ad un’altra, per mantenere una maggiore distanza sui luoghi e i protagonisti della vicenda.

Ma per Giorgia Meloni non basta: “Fin dall’inizio – ha spiegato la premier al Corriere della Sera – l’Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche per fare piena luce su quanto accaduto. La nostra polizia giudiziaria ha consolidata esperienza per svolgere tutte le investigazioni necessarie: mi rammarico che questa disponibilità finora non sia stata raccolta – ha detto ancora – e che anzi le indagini abbiano conosciuto incertezze, ritardi e lacune, al punto che non sono state svolte neanche le autopsie di giovani deceduti che non presentavano ustioni”.

La collaborazione sull’indagine di Crans-Montana

Nonostante l’appello del presidente della Confederazione svizzera, Guy Palmerin, affinché la politica non si intromettesse nelle indagini, la presidente del Consiglio ha ribadito la “profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti”, chiedendo per questo una collaborazione tra Italia e Svizzera sulle indagini.

“Chiedo pertanto che almeno adesso, dopo quanto accaduto, sia costituita senza ritardo e senza ulteriori resistenze una squadra investigativa comune, che utilizzi la competenza e la professionalità degli appartenenti alle forze di polizia italiani” è la proposta di Giorgia Meloni.