Crans-Montana, giornalista Alessandro Politi aggredito con la troupe e altri colleghi Rai: "Pugni e spinte"

Giornalisti Rai sono stati aggrediti a Crans-Montana. Mentre svolgevano il proprio lavoro, un gruppo di dipendenti e presunti conoscenti degli indagati per l’incendio li hanno spintonati e insultati: “Italiani di m**da!” e intimazioni ad andarsene. Non è l’unico episodio: nel pomeriggio, infatti, anche la giornalista Francesca Crimi è stata colpita da un getto di acqua fredda mentre si trovava all’aperto, a -10 gradi. L’ambasciatore si è subito messo in contatto con la polizia.

La conduttrice Eleonora Daniele mostra le immagini del momento dell’aggressione alla troupe della Rai. Il giornalista si annuncia con un “buonasera”, mentre una persona definita vicina ai proprietari di Le Costellation gli domanda: “Cosa vuoi?”. Poi ancora: “Ti piace questo”. L’uomo aggiunge: “Ogni giorno, amico. Ogni giorno. Video ogni giorno”. Ripetono informazioni, come il fatto che il locale è chiuso. “Andatevene via!”, dice una persona, con tono di voce alto.

È solo l’inizio dell’alterco con la troupe. I giornalisti della Rai vengono insultati e poi aggrediti. Tra gli insulti frasi come: “Italiano di m**da”. Secondo i presenti, solo i giornalisti italiani sarebbero lì ogni giorno a fare video. “No inglesi, no francesi, solo italiani! Voi giornalisti italiani siete figli di ***!”, dicono.

ANSA Fuori dal locale dell’incendio a Crans-Montana

I giornalisti chiedono alla persona fuori dal locale se è lì che lavora. Lui risponde di sì. Poi gli chiedono: “Come sta il tuo capo adesso?”. Viene detto che non è un suo problema. “Amo il mio lavoro, ok? E il mio lavoro non è dare informazioni a te”. Arriva unaltro uomo, che alza la voce e intima ai presenti di andarsene e urla “ci sono stati 150 morti”. Un dato falso, perché si tratta di 40 vittime e 115 feriti. Un suo amico cerca di calmarlo, ma a questo punto iniziano le aggressioni fisiche, spintoni e pugni. Poi i colpi contro l’auto della troupe.

Il racconto di Alessandro Politi

Il giornalista Alessandro Politi racconta la sua esperienza, accaduto dopo un’altra aggressione nel pomeriggio. Spiega che si trovavano, lui e il collega Domenico Marocchi, di fronte a uno dei locali dell’indagato, il proprietario di Le Costellation, per raccontare come anche quell’attività fosse chiusa.

Gli aggressori sono arrivati con una vettura e la musica alta. Sono scesi e hanno iniziato a filmare i presenti. Dopo un primo momento teso, Politi si è avvicinato a uno di loro che sembrava più tranquillo per parlare. Scoprono così che erano dei dipendenti e non gente di passaggio, come inizialmente dichiarato.

Dopo poco sono arrivate altre 7-8 persone. Una di queste persone gli ha dato un pugno sulle mani, facendogli cadere il cappello e il microfono nascosto all’interno. A quel punto anche Marocchi viene aggredito e spintonato. Il giorno dopo, montando il servizio, un cameriere svizzero che ha riconosciuto i giornalisti ha commentato che sarebbe colpa loro. “Siamo in Svizzera, non a Napoli”, ha commentato in maniera razzista, secondo il racconto di Politi, confermando che gli aggressori sarebbero “bravi ragazzi”.

Le parole dell’ambasciatore

“Trovo che sia un episodio grave e inaccettabile”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gianlorenzo Cornado. Secondo l’ambasciatore, si tratta di un tentativo di intimidire la stampa, che “ha il diritto di esercitare in sicurezza la propria professione”.

Per questo, ha fatto sapere, il ministro degli Esteri Antonio Tajani gli ha dato disposizione di contattare le forze di polizia e chiedere che sia rafforzata la vigilanza in difesa dei giornalisti.

La polizia locale ha preso molto sul serio l’aggressione e ha condiviso il giudizio dell’ambasciatore in merito alla gravità di quanto accaduto. Ha quindi invitato i giornalisti sul posto a chiedere supporto al minimo segnale di pericolo.