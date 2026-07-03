Crans-Montana, i coniugi Moretti pronti a tornare in affari: chiesto di poter riaprire due locali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Novità sulla strage di Crans-Montana: i coniugi Moretti hanno chiesto di poter riaprire due loro locali, nonostante fosse stata presentata una petizione, firmata da quasi 30mila persone, che si opponeva a questa possibilità. Secondo i legali della coppia, la richiesta serve a non far fallire le attività che potranno essere utili per il risarcimento delle vittime.

Strage Crans-Montana, le ultime novità

A sei mesi dalla strage del Constellation di Crans-Montana, i coniugi Moretti hanno chiesto di poter tornare in affare e di poter riaprire i loro locali.

Le pratiche sono già state avviate: “Senso” e “Le Vieux-Chalet” riapriranno dunque i battenti, saranno affidati a un soggetto terzo e, come spiegato dai legali dei Moretti, gli incassi che otterranno potrebbero servire a risarcire le vittime.

La mossa dei coniugi Moretti

Il “Senso”, a Crans-Montana, e “Le Vieux-Chalet” a Lens, vicino all’abitazione della coppia, sono pronti a riaprire. Dal momento del rogo di Capodanno, sono stati posti sotto sequestro dalle autorità, così come tutti i beni dei proprietari.

La ripresa dell’attività dei due locali nasce dalla volontà di preservare i beni in questione e di evitare che le società vadano incontro al fallimento. Non saranno gestiti dalla coppia ma da un soggetto terzo che, pagando un canone di locazione e le fatture necessarie alla conservazione dei beni, sarà dunque l’affittuario dei locali.

Nella comunicazione diffusa dai legali dei Moretti, gli avvocati Yaël Hayat, Nicola Meier e Patrick Michod, dello studio Hayar e Meier, si spiega che questi beni potrebbero servire a risarcire le vittime e che quindi la coppia vuole evitare che vadano persi.

La petizione delle famiglie delle vittime indignate

Fin dal momento in cui la notizia è diventata pubblica, le reazioni dei familiari delle 41 vittime sono state veementi. I cari dei giovani morti a Capodanno, ma anche degli oltre 100 feriti, hanno protestato e segnalato la propria indignazione.

Una petizione promossa sulla piattaforma Change.org ha raggiunto quasi 30 mila firme affinché alla coppia non possa essere permesso di riaprire i propri locali. Hanno trovato facilmente i soldi per la cauzione, ma da loro non abbiamo ricevuto finora neanche un franco, protestano i familiari.

Sentito dal TG1, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, ferito al Constellation, ha commentato così la novità: “L’ho firmata anche io la petizione e penso che non dovrebbero affittarli a terzi semplicemente perché li stanno aprendo tramite delle società-schermo, dove sono presenti i loro ex dipendenti, sembra veramente essere sempre tutta quanta la stessa famiglia. Ecco, chiamiamola così”. I legali dei Moretti hanno segnalato come, dopo la notizia della possibile riapertura dei due ristoranti, i loro assistiti siano stati ” insultati, travolti da ondate di odio e persino minacciati di morte“.

Le indagini

Il rogo del Constellation era avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Nelle fiamme, 41 giovani sono morti e 115 sono rimasti feriti.

I proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, sono attualmente indagati – insieme ad altri dodici persone – per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Jessica è inoltre accusata di falsità in documenti.

Sul fronte dell’inchiesta, poi, come riporta il TG1, è spuntato un quindicesimo nome tra gli indagati: Alain Mittaz, ex consigliere comunale a Crans Montana. Nel 2015 questi presiedeva la commissione antincendio che fece costruire una veranda all’ex proprietario del Costellation. Nel documento che Mittaz aveva firmato si affermava che la porta al piano terra sbarrata la notte di Capodanno doveva avere la funzione di uscita d’emergenza. Nella pratica, però, non sarebbe mai stato così. Sarà interrogato il 14 luglio.