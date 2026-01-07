Crans-Montana, i dubbi della famiglia di Emanuele Galeppini morto senza ustioni e col telefono intatto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I genitori di Emanuele Galeppini chiedono la verità su quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans-Montana. Sono 40 le persone che hanno perso la vita, quasi tutte per motivi legati all’incendio divampato all’interno de Le Constellation. Invece sul corpo di Emanuele non c’erano segni di ustione e non erano bruciati neppure telefono e portafoglio. “Non sappiamo nemmeno se era dentro il locale”, dichiarano. Hanno chiesto un referto e l’autopsia, ma dalla Svizzera nessuna risposta.

Il corpo senza segni di Emanuele Galeppini

La famiglia di Emanuele Galeppini ha esposto pubblicamente i dubbi in merito alla morte del figlio. Vogliono solo sapere la verità, hanno dichiarato, per capire dove, quando e come è morto il figlio nella notte tragica di Capodanno a Crans-Montana.

Hanno affidato le loro parole all’avvocato Alessandro Vaccaro, che si deve interfacciare con le autorità elvetiche per rispondere alle domande sul perché sul corpo di Emanuele non ci fossero segni di ustione.

ANSA Trasporto della salma di Emanuele Galeppini

Apprendiamo così che sul corpo della vittima della tragedia non c’erano segni di ustioni, era perfettamente integro e non risultano bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio. “Non sappiamo neppure se era dentro il locale, fuori, se è morto per il gas o altro”, dichiarano.

Chiesto il referto alla Svizzera

I genitori hanno fatto sapere di aver chiesto informazioni alla Svizzera. Vorrebbero accedere a un referto, a un documento medico e all’autopsia, ma al momento non hanno ricevuto risposta.

Il racconto che arriva tramite l’avvocato è quello di una sorta di “giostra emotiva”: prima la notizia della morte, poi la speranza e la richiesta del confronto del DNA e infine la conferma che il figlio fosse tra le vittime dell’incendio.

Giovedì 8 gennaio si svolgeranno i funerali, che per richiesta dei genitori restano ristretti ad amici, conoscenti e ai cittadini del piccolo borgo dove vive la famiglia. Dovrebbero svolgersi intorno alle 11:30, ma ulteriori informazioni sono riservate.

I dubbi dell’avvocato

Da parte dell’avvocato Alessandro Vaccaro emerge la necessità di sciogliere tutti i dubbi rimasti alla famiglia, a partire dal fatto che, se il corpo non risultava in condizioni di impossibilità di riconoscimento, perché non è stato identificato subito.

Per l’avvocato che segue la famiglia, nelle prossime giornate sarà fondamentale riuscire a prendere contatti con un collega svizzero e valutare se presentare una denuncia alla Procura di Roma per fare chiarezza su come sia morta la promessa del golf italiano.