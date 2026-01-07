Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane a Milano, Bologna e Roma: minuto di silenzio nelle scuole

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, è il giorno dei funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Milano si terranno le esequie di Chiara Costanzo e Achille Barosi. Bologna dirà addio a Giovanni Tamburi, mentre a Roma ci sarà l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti. Il funerale di Sofia Prosperi, la 15enne vittima più giovane dell’incendio di Capodanno, sarà invece celebrato a Lugano. In tutte le scuole italiane un minuto di silenzio, come disposto dal ministro dell’Istruzione Valditara, che sarà al funerale di Chiara Costanzo.

Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane

Si celebrano nella giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone.

Tutte giovanissime le vittime italiane: Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Riccardo Minghetti avevano 16 anni, Emanuele Galeppini 17, solo 15 anni Sofia Prosperi.

ANSA Fiori e candele sul luogo della strage a Crans-Montana

A Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi

I funerali di due delle vittime italiane della strage di Crans-Montana si terranno a Milano. In segno di cordoglio e di partecipazione al lutto delle famiglie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino.

Alle 14.45 nella basilica di Sant’Ambrogio si svolgeranno i funerali di Achille Barosi.

Alla stessa ora ma a Santa Maria delle Grazie sono previste le esequie di Chiara Costanzo, a cui parteciperà anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

A Bologna e Roma l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti

A Roma alle 11, nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti, al quale sarà presente anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Alla stessa ora i funerali di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro a Bologna. Il sindaco, Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi.

Il funerale di Sofia Prosperi a Lugano

Si terrà a Lugano in Svizzera il funerale di Sofia Prosperi, la vittima più giovane della strage di Capodanno. Il rito sarà celebrato nella cattedrale di San Lorenzo.

Il funerale di Emanuele Galeppini a Genova l’8 gennaio

Si terranno invece domani, 8 gennaio, a Genova i funerali della sesta vittima italiana, Emanuele Galeppini.

Ultimo saluto in forma strettamente privata, la famiglia ha scelto di non dare informazioni su luogo e orario delle esequie.

Un minuto di silenzio nelle scuole

Oggi in tutte le scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio per i ragazzi morti nella strage di Crans-Montana.

Un modo per “ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Valditara parteciperà al minuto di silenzio nella scuola milanese dove studiava Achille Barosi, le Orsoline di San Carlo. Poi nel pomeriggio sarà al funerale di Chiara Costanzo.