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Protesta dei genitori delle vittime del rogo a Crans Montana contro la decisione dei condomini che vivono nei palazzi adiacenti al locale Le Constellation di non appendere sulla facciata dell’edificio le immagini di chi ha perso la vita nell’incendio. “Una simile posizione suscita profonda amarezza”, si legge in una lettera firmata da alcune famiglie.

La protesta dei genitori delle vittime di Crans Montana

“Siamo a conoscenza del fatto che alcuni ritengano non appropriata l’affissione delle fotografie dei nostri figli morti sulla facciata dell’edificio. Una simile posizione suscita profonda amarezza, poiché appare difficile comprendere come il volto di un figlio, vittima di una delle pagine più dolorose della nostra storia recente, possa essere considerato ‘indegno‘ di essere ricordato”, si legge in una lettera firmata dalle famiglie Costanzo, Galeppini, Minghetti, Prosperi, Tamburi.

“Se vi sono persone che ritengono ‘indegno’ commemorare 41 giovani che hanno perso la vita anche attraverso l’affissione delle loro foto, è doveroso che ne dichiarino apertamente e ufficialmente le ragioni perché la memoria delle vittime merita rispetto e dignità”, è quanto evidenziano i genitori di chi ha perso la vita nel rogo.

ANSA

Costanzo, Galeppini, Minghetti, Prosperi e Tamburi sono i cognomi di cinque dei sei ragazzi italiani morti nell’incendio di Capodanno del Constellation, a Crans Montana. Queste famiglie hanno scoperto, si legge nella nota, che alcuni inquilini delle palazzine a ridosso del Constellation non vogliano avere davanti alle loro case le immagini delle giovanissime vittime di Crans, e che quindi il progetto fotografico proposto in memoria delle vittime si sarebbe arenato.

Cosa succede a Crans Montana

In casi di questo tipo, la legge svizzera consente ai residenti di opporsi alle affissioni nei pressi delle loro abitazioni. Il presidente del Canton Vallese, Christophe Darbellay, sostiene le aspettative delle famiglie, mentre il Comune non si è opposto formalmente sull’installazione con foto.

Intanto, alla vigilia della stagione invernale e dei Mondiali di sci, le autorità comunali di Crans hanno pubblicato il bando per realizzare una struttura in legno e un cielo stellato a copertura del luogo dove i 41 ragazzi sono rimasti uccisi e 115 sono rimasti gravemente ustionati.

Come riporta il Corriere della Sera, secondo quel progetto sulla facciata resterebbero però solo i nomi delle 41 vittime mentre “le fotografie dolorosamente affisse in questi mesi da familiari e amici sarebbero nascoste dietro il rivestimento”, hanno scritto le cinque famiglie firmatarie della nota.

L’alternativa al progetto del comune di Crans Montana

Sempre nella nota dei genitori delle vittime si legge che in alternativa al progetto comunale “numerose famiglie di diverse nazionalità hanno proposto una soluzione sobria ed essenziale, chiedendo che sulla facciata siano disposte le fotografie e i relativi nomi delle 41 vittime e sulla parete laterale un cuore disegnato da 41 stelle luminose con all’interno i nomi dei 115 ragazzi feriti”.

Il progetto non avrebbe però avuto l’approvazione di chi vive nei pressi del locale in cui è avvenuto il rogo, con alcuni condomini che avrebbero espresso un secco no all’iniziativa di mostrare le immagini delle vittime della tragedia di Capodanno.

Per le famiglie italiane, però, “una strage, insieme alle responsabilità ancora da accertare, non si cancella con una palizzata e un cielo stellato”. La nota si conclude con una promessa dei genitori di chi ha perso la vita a Crans Montana: “Impegneremo tutte le nostre energie per mantenere viva la memoria delle vittime”.