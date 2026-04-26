Crans-Montana, i genitori di Chiara Costanzo si sfogano a Verissimo sulle fatture mediche: "Vergognose”

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giovanna Lanella e Andrea Costanzo sono stati ospiti a Verissimo, dove hanno parlato della tragedia che li ha colpiti: la loro figlia Chiara è tra le 41 vittime della tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana, nel locale Le Constellation. La giovane si è spenta a soli 16 anni per l’incendio divampato nell’edificio che si è trasformato in una trappola mortale. In questi giorni gli ospedali svizzeri in cui sono stati curati i sopravvissuti italiani hanno inviato le richieste di pagamento delle spese mediche. "Vergognoso", ha tuonato Andrea a commento della vicenda.

Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo a Verissimo: "Non voglio ricordare i giovani urlanti"

"È un dolore troppo difficile da sopportare e da accettare. Chiara era una persona unica e leale, aveva un grande senso di giustizia. Brillava senza nemmeno accorgersene", ha dichiarato Andrea Costanzo a Verissimo.

Spazio poi al racconto dei tragici momenti in cui si è avuta notizia del rogo scoppiato al locale Le Constellation. "Sono entrato nel locale – ha raccontato l’uomo – i soccorsi erano appena arrivati e c’era molto fumo. Sono uscito perché non vedevo più niente e non potevo lasciare mio figlio di 11 anni".

Ha aggiunto di ricordare come alcuni genitori furono sollevati quando ricevettero risposte dai loro figli che assicuravano loro di stare bene, mentre altri padri e madri erano profondamente angosciati in quanto non riuscivano a mettersi in contatto con i figli.

"Sto cercando di eliminare delle immagini dalla mia testa, come quelle dei giovani urlanti e dell’odore di bruciato", ha spiegato Andrea.

La madre Giovanna Lanella: "Non ho ancora lavato il pigiama di mia figlia"

Nello studio di Verissimo è intervenuta anche la moglie di Andrea e madre di Chiara, Giovanna Lanella. "Nostra figlia Camilla si è fatta carico del nostro dolore, anche se lei stava male", ha riferito la donna.

A differenza del marito, Giovanna riesce a entrare nella camera della figlia deceduta. "È un momento molto difficile – ha sottolineato – perché vedi una vita che si interrompe all’improvviso. C’erano ancora i libri aperti e gli appunti sulla scrivania, non ho ancora lavato il suo pigiama".

"Quando entro – ha aggiunto – c’è sempre un profumo che non mi spiego, abbiamo messo in camera la sua urna ed è circondata dai suoi peluche".

Andrea Costanzo: "Fatture degli ospedali svizzeri? Vergognose"

La parola è poi passata nuovamente ad Andrea che ha commentato la vicenda giudiziaria relativa alla richiesta dei pagamenti. Richiesta pervenuta dagli ospedali svizzeri.

"Le responsabilità sono molto chiare – ha rimarcato l’uomo – è giusto aspettare i tempi della giustizia, ma i colpevoli non possono rimanere impuniti. Le fatture degli ospedali? Vergognose, è una vera disumanizzazione della burocrazia. La Svizzera, come Paese, non è uscita bene da questa vicenda".

Infine Andrea ha parlato della fondazione che ha creato. Si tratta di un ente a nome della figlia scomparsa che ha il fine di dare una mano a tutti quei giovani che hanno gli stessi sogni di Chiara.

"Non è solo un sostegno economico, ma regaliamo "borse di sogni". Vogliamo creare una comunità vivente. Questa è l’unica cosa di Chiara che mi fa sorridere", ha concluso il padre.