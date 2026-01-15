Crans-Montana, i Moretti accusano la cameriera Cyane Panine: "Staff non formato per gli incendi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel bar Le Constellation c’erano 4 estintori, ma il personale non era stato formato per i casi di incendio. È quanto avrebbe detto agli investigatori svizzeri Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte 40 persone. I Moretti avrebbero anche puntato il dito contro Cyane Panine, la cameriera di 24 anni morta nel rogo e immortalata nei video sulle spalle di un collega, con un casco e delle candele pirotecniche.

Crans-Montana, 4 estintori nel locale

Uno dei punti da chiarire nelle indagini sulla strage di Crans-Montana riguarda le misure anticendio presenti nel bar Le Constellation e la formazione del personale.

Come hanno sottolineato molti, in caso di un principio d’incendio sarebbe bastato un estintore per spegnere le fiamme ed evitare la tragedia, come ad esempio accaduto alcuni giorni fa in un locale di Madrid.

ANSA

Secondo quanto riporta LaPresse, il proprietario del locale, Jacques Moretti, nel corso dell’interrogatorio del 1 gennaio avrebbe riferito ai pm che nel bar c’erano 4 estintori, 3 nel seminterrato e uno al piano terra.

Il personale del locale però non aveva ricevuto una formazione per i casi di incendio.

“Qualcos’altro oltre le candele”

Sulle cause dell’incendio, Moretti avrebbe affermato che potrebbero essere state le candele scintillanti, come si vede in alcuni video della serata.

Secondo il proprietario del locale però “deve esserci qualcos’altro“: “Per me non erano sufficientemente potenti da infiammare la schiuma acustica. Avevo fatto dei test”.

I Moretti contro la cameriera Cyane Panine

Non solo, nell’interrogatorio Jacques e Jessica Moretti avrebbero anche puntato il dito contro una delle vittime della strage, Cyane Panine.

“Normalmente non si va in quei punti sulle spalle di qualcuno, sarebbe troppo pericoloso”, avrebbero detto agli inquirenti, come riporta il Corriere della Sera.

Secondo i proprietari del locale, la cameriera sarebbe salita di sua iniziativa sulle spalle del collega, con champagne e fuochi d’artificio in mano.

Per quanto riguarda i controlli nel locale, Moretti avrebbe detto che gli ultimi lavori risalgono a 10 anni fa e l’ultima ispezione “a dopo il Covid”.

Di quei lavori però non ci sarebbero traccia: come riporta il Fatto Quotidiano, Moretti avrebbe detto agli inquirenti che documentazione, atti e fatture relativi agli interventi sarebbero andati perduti.