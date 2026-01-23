Crans-Montana, i primi 2 ustionati tornano a casa dopo le dimissioni dal Niguarda: ma altri sono molto gravi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Buone notizie dall’ospedale Niguarda di Milano dove si trovano ricoverati diversi italiani feriti e ustionati a Crans-Montana. Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia, ha infatti reso noto che sono arrivate le dimissioni per due giovani, di 15 e 16 anni, entrambi di Milano, che ora potranno tornare a casa dai propri cari dopo il grande spavento. Entrambi presto potrebbero tornare dietro i banchi di scuola. Ancora delicata, invece, la situazione degli altri ricoverati: stabili in quattro, mentre altrettanti si trovano ancora in terapia intensiva con seri problemi di natura respiratoria.

Dopo averlo anticipato nella giornata di giovedì 22 gennaio, Guido Bertolaso ha confermato che sono arrivate le dimissioni per due ragazzi ricoverati al Niguarda. Si tratta di un 15enne e un 16enne, rimasti feriti con ustioni dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, che ora potranno proseguire le cure domiciliari e in ospedale al bisogno.

Si tratta di due giovani milanesi, il cui nome non è stato rivelato. E presto entrambi potrebbero tornare a scuola, fra un paio di settimane.

Bertolaso ha però tenuto a sottolineare che i due dimessi “non sono guariti“.

Infatti i giovani “devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e anche di medicazioni quindi verranno qui diversi giorni alla settimana a fare le medicazioni, a fare attività di riabilitazione”.

Il punto di Bertolaso sui feriti gravi al Niguarda

E a proposito dei feriti, l’assessore al welfare della Regione Lombardia ha fatto un punto stampa in cui ha fatto sapere come sta evolvendo la situazione di quelli più gravi.

Si tratta di quattro feriti che si trovano ancora oggi in “condizioni gravi e serie” in rianimazione, con problemi di natura respiratoria.

Bertolaso ha fatto sapere che il loro percorso è ancora lungo e che i medici sono al momento cauti nello sciogliere la prognosi per i problemi respiratori in corso dovuti alle sostanze inalate nel corso del rogo.

Un altro ferito, invece, negli scorsi giorni è stato trasferito al Policlinico per complicazioni respiratorie.

L’assessore ha fatto sapere che è stato sottoposto a respirazione extracorporea per qualche giorno e ora il giovane “respira con i suoi polmoni” seppur tracheotomizzato e assistito in caso di necessità da supporto respiratorio.

Una 15enne di Biella, invece, si trova ancora ricoverata a Zurigo, in Svizzera, da dove arrivano aggiornamenti confortanti. La giovane è in condizioni serie, ma è stata risvegliata e ha riconosciuto i genitori.

Come stanno gli altri feriti di Crans-Montana

Diversa, invece, la situazione di altri quattro feriti della strage di Crans-Montana. Si tratta di giovani che sono ricoverati nel reparto ustioni e che di recente sono stati estubati.

“Stanno portando avanti tutta l’attività di medicazione e di ricostruzione dei tessuti cutanei” ha detto.