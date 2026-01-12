Crans-Montana, i punti oscuri della vicenda dai mancati controlli del Comune alle autopsie non richieste

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Occhi puntati sulla procura di Sion per l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. In attesa che il tribunale del Canton Vallese stabilisca se confermare le misura cautelare del carcere per Jacques Moretti e i domiciliari per la moglie Jessica, iniziano a emergere alcuni dubbi e perplessità nel lavoro del pool di magistrati che sta indagando sul rogo della notte di Capodanno nel bar Le Constellation, in cui sono morte 40 persone, tra le quali sei giovani italiani, e oltre 110 sono rimaste ferite.

L’indagine sulla strage di Crans-Montana

L’indagine sulla strage di Crans-Montana procede non senza difficoltà a causa della mole di elementi raccolti, tra testimonianze di sopravvissuti e soccorritori, per chiarire cosa è successo nel noto bar della località sciistica durante i festeggiamenti del Capodanno.

Come riportato dagli inviati sul posto della trasmissione Mattino Cinque, i lunghi accertamenti su cui sono al lavoro i magistrati svizzeri potrebbero far passare l’accusa nei confronti dei proprietari de Le Constellation da omicidio colposo, con pene dai 4 ai 5 anni, a omicidio per dolo eventuale, che prevede invece almeno 20 anni di carcere.

La convalida delle misure cautelari

Al centro delle indagini sui coniugi sono finiti i possibili rapporti preferenziali tra loro e il Comune di Crans-Montana, alla luce dei mancati controlli nel locale degli ultimi 5 anni da parte dell’amministrazione municipale.

Secondo le ultime rivelazioni, inoltre, in quell’arco temporale la coppia sarebbe finita già sotto inchiesta due volte: la prima chiusa con un non luogo a procedere nel 2020, relativa a un prestito di 75mila franchi per la pandemia, utilizzati in parte per l’acquisto di un’auto di lusso; la seconda nel 2022, dopo le segnalazioni di alcune irregolarità da parte dei dipendenti, che avevano portato all’intervento dell’ispettorato del lavoro.

Tutte circostanze su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza, mentre la convalida della misura cautelare del carcere per Jacques Moretti da parte del Tribunale delle misure preventive svizzero, attesa entro le 16 di domenica 11 gennaio, è stata rimandata nelle prossime ore.

Cosa non torna nell’inchiesta

Non mancano però alcune falle emerse dalle indagini della procura del Canton Vallese.

L’inchiesta ha visto un’accelerazione dopo l’arresto dei coniugi Moretti, ma prima delle misure cautelari i magistrati non avevano disposto il sequestro dei loro cellulari, con il rischio che elementi utili agli accertamenti possano essere stati cancellati nel frattempo.

Inoltre il pool svizzero non ha ordinato l’autopsia sui corpi delle sei giovani italiani, che le procure di Roma, Bologna, Milano e Genova hanno stabilito di riesumare per effettuare gli esami necessari ad accertare nel dettaglio le circostanze delle morti.