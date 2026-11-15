Crans-Montana, i ragazzi sopravvissuti raccontano tutto in un libro: "Vogliamo riprenderci le nostre vite"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tre ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana hanno raccolto le proprie testimonianze nel libro Quando la notte finisce, scritto con il giornalista Ivan Zazzaroni e in uscita il 24 novembre per Piemme. Gli studenti milanesi Leonardo Bove, Francesca Nota e Kean Talingdan ripercorrono l’incendio che ha causato quarantuno vittime, i lunghi mesi di ricovero ospedaliero e il difficile ritorno alla vita quotidiana.

L’incendio di Capodanno a Crans-Montana

Nella notte di Capodanno del 2026 un devastante incendio ha avvolto il locale Le Constellation nella località svizzera di Crans-Montana, provocando quarantuno morti, tra cui sei cittadini italiani, e centoquindici feriti. Tra i giovani scampati alle fiamme figurano tre diciassettenni compagni di classe al liceo Virgilio di Milano: Leonardo Bove, Francesca Nota e Kean Talingdan.

Per i tre studenti sono seguiti mesi segnati da ricoveri, interventi chirurgici e complessi percorsi di riabilitazione fisica per tornare a compiere gesti semplici come scrivere, vestirsi o svitare un tappo.

Francesca è rimasta ricoverata per 224 giorni al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano prima delle dimissioni avvenute il 13 agosto, mentre Kean ha riportato ustioni sul quarantacinque per cento del corpo e Leonardo ha trascorso sei mesi in ospedale prima di rientrare in classe a settembre.

Il libro “Quando la notte finisce” e i ricordi di quella serata

Le esperienze dei tre amici confluiscono ora nel libro Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie, scritto insieme al giornalista Ivan Zazzaroni e in arrivo nelle librerie il 24 novembre per Piemme.

Nelle pagine del volume emerge il ricordo di Kean legato a Chiara Costanzo, la sedicenne scomparsa nel rogo con cui il ragazzo aveva trascorso la festa: “Ci siamo baciati e abbiamo trascorso insieme il resto della serata. Di quella notte conservo anche questo ricordo, uno dei più belli e, allo stesso tempo, dei più dolorosi. Perché Chiara, a differenza mia, dal Constellation non è uscita viva”.

Leonardo rievoca invece gli istanti immediatamente precedenti allo scoppio dell’incendio: “Non so se sia stata una coincidenza, se ci abbia salvato un aiuto dall’alto, ma è una cosa sulla quale continuo a interrogarmi”, ha scritto ricordando di aver parlato di Gesù con un amico pochi minuti prima del caos.

Le parole dei ragazzi

Oltre alla memoria della tragedia, i protagonisti hanno anche condiviso riflessioni rivolte ai loro coetanei sulla sicurezza e sulle cure ricevute dopo l’incidente.

Leonardo sottolinea l’importanza di prestare attenzione agli ambienti frequentati: “Alla luce di quello che è successo a noi inviterei anche i ragazzi a essere attenti ai locali in cui vanno, a controllare le uscite di sicurezza, le vie di fuga”.

Francesca, che durante la degenza aveva sperimentato allucinazioni dovute ai farmaci credendo di avere un amico accanto al letto, respinge poi le critiche circolate dopo il rogo: “A me la cosa che più ha dato fastidio sono stati i commenti tipo: a sedici anni erano in discoteca! Vuol dire che non sanno di cosa parlano, a cominciare dal fatto che il Constellation non era una discoteca”.