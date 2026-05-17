Crans-Montana, il calciatore Tahirys Dos Santos e la fidanzata sul palco con le cicatrici: il discorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore svizzero, e la fidanzata Coline sono apparsi in pubblico per la prima volta dopo i fatti di Crans-Montana. I due sono sfuggiti all’incendio, che ha lasciato sui loro corpi le cicatrici delle gravi ustioni. Dal palco del Palais Brongniart di Parigi per la cerimonia dei Trofei Unfp: “Tutto il mio sostegno alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale”.

In pubblico dopo Crans-Montana

Tahirys Dos Santos, promessa del calcio svizzero, e la sua fidanzata sono stati ospiti sul palco della cerimonia dei Trofei Unfp a Parigi. Non ospiti qualunque, ma come portavoce delle vittime e dei sopravvissuti dell’incendio avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation.

I tragici fatti di Crans-Montana, avvenuti più di quattro mesi fa, hanno lasciato dei segni sui loro corpi. Le ustioni li hanno costretti a un lungo ricovero ospedaliero.

ANSA

Tahirys nell’incendio ha riportato ustioni alla schiena, al braccio e alla nuca, mentre Coline su gran parte del corpo. Sono proprio le sue braccia scoperte a raccontare, senza bisogno di parole, l’esperienza che hanno vissuto.

Il messaggio del calciatore

Dos Santos risponde alla domanda del conduttore che gli chiede come sta ora: “Oggi le cose vanno meglio“. Spiega che dopo settimane difficili in ospedale si sente meglio.

Il 19enne ha deciso di lanciare anche un messaggio alle famiglie delle vittime dell’incendio che si trovano ancora in ospedale. A loro, dice, rivolge tutto il mio sostegno.

Coline ha raccontato che è stata un’esperienza molto difficile e “che ha avuto effetti duraturi sulla mia salute”. Ha raccontato che prima di Crans-Montana studiava comunicazione, ma che ora non si preoccupa per ciò che le riserva il futuro. “Mi sto concentrando sulla mia salute e sono soprattutto felice di essere qui”, ha detto.

Gli eventi di quella notte

Sono stati proprio i due giovani a raccontare quanto accaduto loro la notte del 31 dicembre nel locale, dove sono morte 41 persone. Stavano festeggiando come tutti gli altri presenti il Capodanno quando è scoppiato l’incendio.

Tahirys raccontò di aver perso di vista la fidanzata e di essere uscito con la speranza di trovarla già fuori. Quando si è reso conto della sua assenza, è rientrato nel locale e l’ha trascinata fuori.

Il ragazzo ha riportato ustioni gravi su oltre il 30% del corpo, mentre Coline ne ha subite di ancora più gravi che hanno richiesto tre interventi chirurgici.