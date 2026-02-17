Crans-Montana, il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione: "Non era mio compito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È arrivato il turno dell’interrogatorio del comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana. David Vocat ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla stampa e alla televisione svizzera, descrivendo quanto vissuto dalla tragedia del Constellation come un “tormento”. Ha parlato con le autorità dalle 8:30 del mattino fino a notte fonda. È stato attenzionato perché presente in un’ispezione del 2018, dove non sollevò obiezioni per l’isolante altamente infiammabile.

L’interrogatorio del vigile del fuoco

È durato oltre 10 ore l’interrogatorio del comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana. David Vocat è stato ascoltato a partire dalle 8:30 di lunedì mattina ed è stato visto lasciare la centrale di polizia solo a notte fonda.

Il comandante dei vigili del fuoco si è fermato a parlare con la stampa e con la televisione svizzera, raccontando come questo momento sia “estremamente faticoso”.

Ha aggiunto che sta attraversando un periodo terribile e si augura che questa vicenda veda presto un finale. Secondo chi l’ha intervistato, Vocat era visibilmente scosso e affaticato.

Perché è stato ascoltato?

David Vocat non è soltanto il comandante dei vigili del fuoco della località dove si è consumata la tragedia del Constellation, ma era anche presente durante almeno una delle ispezioni al locale prima dell’incendio.

Gli investigatori lo hanno attenzionato proprio per via della sua presenza a un’ispezione del 2018. Durante questa non sollevò criticità proprio sul materiale isolante disposto su tutto il soffitto del piano interrato.

Come sappiamo, proprio quel materiale è stato poi indicato come determinante per il divampare rapido e mortale dell’incendio.

Il punto di vista di Vocat

È stato lo stesso comandante a spiegare la sua presenza nel 2018. Ha spiegato che il suo compito riguardava esclusivamente il controllo dell’accessibilità per le squadre di soccorso in caso di incendio. Non si trattava di una verifica dell’idoneità tecnica degli ambienti.

L’ispezione, spiega, mirava a valutare le vie di ingresso per i mezzi e non rientrava nelle sue mansioni, aggiunge, analizzare i componenti edilizi.

“Fosse stato di mia competenza, avrei segnalato ogni anomalia. Il mio aggiornamento professionale tocca campi come la mobilità elettrica o il fotovoltaico, rischi concreti per chi interviene, ma non la reazione al fuoco dei materiali di rivestimento interni”.