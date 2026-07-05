Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti espulso dalla scuola per ricchi: l’indignazione dei genitori

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sulla strage di Crans-Montana. Il figlio di quattro anni di Jacques e Jessica Moretti – i proprietari del Le Constellation dove si è sviluppato il tragico rogo di Capodanno – è stato espulso dall’istituto privato che frequentava. La decisione è arrivata dalla direzione della Régent International School su input dei genitori degli altri bimbi lì iscritti.

Crans-Montana, espulso il figlio dei Moretti

La notizia era nell’aria in quanto era stata anticipata dal quotidiano Blick ma è stata confermata ora dalla scuola privata dove era iscritto il figlio della coppia.

Il piccolo di 4 anni sarà costretto ad abbandonare la Régent International School e dovrà iscriversi a un istituto pubblico a Lens, dove i suoi genitori risiedono.

Il piccolo allontanato per scelta dei genitori dell’istituto

Il figlio maggiore di Jacques e Jessica Moretti – l’altro, più piccolo, ha circa un anno – dovrà quindi cambiare scuola.

Non potrà più frequentare la prestigiosa Le Régent International School, un istituto privato d’élite nel Canton Vallese frequentato per lo più da studenti britannici e da qualche giovane locale, con alle spalle famiglie particolarmente abbienti. La retta annuale, infatti, può oscillare tra i 75.000 e i 120.000 franchi.

A volere l’allontanamento del bambino sarebbero state le famiglie degli altri bambini iscritti all’istituto che ritenevano inaccettabile che i Moretti continuassero a pagare le rette mentre si rifiutavano di risarcire le vittime della tragedia e avevano fatto pagare i 400mila franchi di cauzione per uscire dal carcere. La dirigenza dell’istituto non ha commentato la vicenda e il direttore dell’istituto, Bernd Westermeyer, in una nota ufficiale, ha detto che “date le circostanze, non condividerà alcuna informazione interna”.

Dove andrà a scuola il figlio della coppia

La famiglia Moretti gestiva il locale Le Constellation di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, un rogo ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di oltre 100 altri giovani.

Come riporta Open, il provvedimento dell’istituto privato non ha convinto tutti e, anzi, ha sollevato alcune critiche da chi, per esempio, ha fatto notare come un bambino di quattro anni non possa avere alcuna colpa per le azioni dei genitori e come, in un contesto di tale stress emotivo e sociale, garantire la continuità educativa e relazionale sarebbe stato pedagogicamente fondamentale per la sua crescita.

Jacques e Jessica Moretti non hanno commentato l’accaduto: da fonti vicine ai coniugi si è appreso che il bimbo di 4 anni frequenterà una scuola pubblica a Lens, il comune in cui risiedono e dove possiedono uno dei due altri ristoranti che ancora possiedono e che starebbero per riaprire.