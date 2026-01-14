Crans-Montana, il mistero dell'ex barista del locale: "Ho ricevuto messaggi strani"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si arricchisce di un nuovo elemento l’inchiesta sul rogo al bar Le Constellation di Crans-Montana: un ex barista contattato dai giornalisti dice di aver ricevuto “messaggi strani”, ma ha poi smesso di rispondere alle domande. Intanto il tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti e fissato misure per Jessica; Roma prepara una rogatoria.

Crans-Montana, i “messaggi strani” dell’ex barista

Dalla trasmissione Storie Italiane della Rai emergono nuovi elementi in merito alla notte di Capodanno a Crans-Montana, dove l’incendio nel locale Le Constellation ha causato 40 morti e decine di feriti, raccontati.

Secondo il racconto dell’inviato, un cuoco avrebbe detto già anni fa a Jacques Moretti che una “schiuma” utilizzata nel locale poteva essere pericolosa e prendere fuoco. L’inviato ha aggiunto che dichiarazioni simili sarebbero state fatte anche da un bartender, che avrebbe sostenuto di aver avvisato i gestori in passato.

Quando la redazione ha provato a ricontattare l’ex dipendente per una nuova intervista, l’uomo avrebbe risposto di non voler più parlare perché avrebbe ricevuto “messaggi strani”, senza chiarire se si trattasse di minacce. Alla richiesta di mostrare quei messaggi, l’ex barista non avrebbe più risposto.

La custodia cautelare di Moretti e la posizione di Jessica

Sul fronte giudiziario, il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del locale, ritenendo necessaria “un’indagine attenta”.

La custodia può però essere revocata con misure alternative, tra cui il pagamento di una cauzione, con la difesa che considera possibile un rilascio a breve.

Per Jessica Moretti non sono stati disposti i domiciliari: il tribunale di garanzia di Sion avrebbe stabilito obbligo di firma, divieto di lasciare la Svizzera con ritiro del passaporto e una cauzione ancora da definire.

L’inchiesta italiana

Resta da chiarire se le presunte segnalazioni sulla pericolosità dei materiali e delle pratiche adottate nel locale fossero note ai gestori e se siano state ignorate.

Parallelamente, Il Fatto Quotidiano riferisce che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti e sta predisponendo una rogatoria internazionale per ottenere lista degli indagati, verbali e atti istruttori.

Il governo italiano ha formalizzato l’intenzione di costituirsi parte civile, con l’obiettivo di seguire il procedimento svizzero e garantire assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime e ai feriti.