Crans-Montana, il mistero sui titolari Jacques e Jessica Moretti dai legami sospetti ai precedenti

Dopo la strage avvenuta nel bar Le Constellation a Crans-Montana, i proprietari Jacques e Jessica Moretti sono indagati dalla procura cantonale per omicidio plurimo, lesioni personali e incendio colposo. Sul passato della coppia, in particolare di Jacques, sembrano esserci molte ombre. L’imprenditore francese ha affrontato diversi guai giudiziari; è emerso che nel 2008 era stato in carcere dopo essere stato accusato di sfruttamento della prostituzione.

Crans-Montana, i guai con la giustizia di Jacques e Jessica Moretti

Nel 2008 Jacques, originario della Corsica, era stato condannato a 12 mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione in Svizzera. L’inchiesta aveva puntato i riflettori su un centro massaggi di Ginevra che l’uomo avrebbe gestito sulle sponde dell’Arve.

In particolare, si indagò su un giro di giovani donne reclutate in Francia per lavorare nel centro massaggi. Moretti si dichiarò innocente, sostenendo di aver gestito solamente per tre mesi il locale”.

La sua avvocata, Annick Hingrez, chiese l’assoluzione. Difese il suo cliente dicendo che le donne lavoravano senza costrizioni e che non si poteva condannare un imputato per vicende avvenute in Svizzera, dove la prostituzione non è considerata reato. Alla fine Jacques, grazie alla condizionale, rimase in carcere soltanto 4 mesi.

Jacques Moretti e gli affari d’oro in Svizzera

In passato, l’imprenditore ha affrontato con la giustizia francese sette procedimenti, ma mai è stato condannato. Da quando ha messo piede in Svizzera i suoi affari hanno avuto un’impennata.

Oltre al Le Contellation, nel 2020 ha aperto a Crans il locale glamour Senso. Nel 2023 è diventato titolare a Lens del ristorante Le Vieux Chalet. Un’inchiesta della testata svizzera Inside Paradeplatz ha affermato che nel 2020 l’imprenditore ha anche comprato un immobile, sempre a Lens, di 80 metri quadrati più 112 di giardino e altri 106 di superficie edificabile.

Nel 2024, di nuovo a Lens, un altro acquisto assai caro: Moretti è entrato in possesso di un immobile con superficie complessiva di 501 metri quadrati, 147 a giardino e 126 ad altro spazio verde.

Nel frattempo, la moglie Jessica ha investito soldi in un’attività immobiliare in Costa Azzurra, luogo in cui ha studiato fra Antibes e Monaco.

Chi conosce Jacques, come ricostruito dal Corriere della Sera, sa che ha aperto il suo primo bar nella terra d’origine, a Bonifacio. Uno dei suoi amici sarebbe Jean-Pierre Valentini, uomo d’affari originario di Corte che dimora fra la Svizzera e Dubai e che si trova sotto processo a Marsiglia per riciclaggio e associazione per delinquere. Un caso che avrebbe a che fare con la cosiddetta banda del Petit Bar, criminalità organizzata corsa.

Alessandro Politi: “Jacques è arrivato in Svizzera dal nulla con milioni di euro”

Del passato di Jacques Moretti si è anche interessato il giornalista Alessandro Politi, che, pochi giorni, fa mentre con alcuni colleghi si trovava a Crans-Montana, è stato aggredito.

“Da quanto emerso dalle testate internazionali – ha spiegato Politi intervenendo al programma Storie Italiane e parlando di Moretti – i precedenti sarebbero importanti. Si parla di sequestro, sfruttamento della prostituzione, truffa, rapimento. Si sono lette cose pesantissime. Poi certo bisogna approfondire”.

“L’avvocato che rappresenta la famiglia delle vittime – ha aggiunto il giornalista – ha sollevato la questione dei soldi. L’indagato sarebbe arrivato a Crans dal nulla con diversi milioni di euro investendo in diverse attività e non chiedendo alcun mutuo né ipoteca”.

Sempre Politi: “”Mai visto nulla di simile”, ha dichiarato l’avvocato delle vittime che è anche notaio. Si parla di diversi milioni di euro. Il legale parlava di tre milioni di euro in contanti. Va detto che la notizia rimane da provare”.

“Si parlava anche di questo socio. Colleghi ci hanno riferito che tra una delle persone più arrabbiate di coloro che ci hanno aggredito sarebbe uno dei soci di Moretti. Ce lo hanno riferito i colleghi, è un’informazione che va verificata”, ha concluso Politi.