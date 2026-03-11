Crans-Montana, il racconto di Eleonora sopravvissuta all'incendio: "Sono stata spinta dentro, porta bloccata"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Eleonora è una delle ragazze italiane sopravvissute alla strage di Capodanno all’interno del locale di Crans-Montana. La giovane ha descritto “l’inferno” vissuto a causa dell’incendio. “Sono stata spinta dentro, la porta era bloccata”, ha raccontato a Storie Italiane.

Il racconto di Eleonora

Intervistata all’interno del programma Storie Italiane, Eleonora ha ricordato come, prima della tragedia, avesse fatto una bellissima cena con il fidanzato e degli amici.

“Era la prima volta che festeggiavo il Capodanno in montagna ed era tutto speciale, era la mia prima volta in Svizzera”, ha detto la ragazza.

Poi la giovane ha ricordato che, nel camminare per la città “ci siamo imbattuti ne Le Constellation, non avevamo prenotato nulla, abbiamo visto che c’era un po’ di movimento e di fila e abbiamo provato a entrare”.

“Ho fatto un passo che mi ha incastrato dentro”

Eleonora, quando è finalmente arrivato il loro momento di entrare a Le Constellation, ha confidato di aver fatto “il passo che mi ha incastrato dentro”.

“Si è creato del caos perché il buttafuori è stato chiamato da una ragazza molto agitata e lui è corso di sotto”, ha spiegato la sopravvissuta.

Da fuori non si capiva cosa stesse succedendo, nessuno ha avvisato chi era in coda e una giovane è andata a sbattere contro Eleonora.

“Ho fatto un passo e mi sono separata da Filippo (il fidanzato, ndr). Lui è stato spinto fuori sulle scale, per fortuna, mentre io sono stata spinta dentro“, ha raccontato.

La giovane italiana ha sottolineato come quei momenti siano avvenuti “con una velocità pazzesca” ma che lei ha vissuto come se fossero stati molto lenti.

La folla ha bloccato la porta, è cominciato ad arrivare il fumo e poi il fuoco, in quel momento Eleonora ha capito cosa stesse accadendo.

“Ti senti un topo in gabbia”

La ragazza italiana ha spiegato che, nel momento in cui vedi il caos, inizi già a capire di essere in pericolo, poi quando ha visto che altre persone tentavano di fuggire si è sentita “un topo in gabbia”.

Eleonora ha detto che la porta era bloccata e, quando ha visto il fumo, non era neanche possibile pensare a un’altra via d’uscita perché non ce n’erano.

“Era tutto fuoco, non ho visto estintori in quel momento, non ho visto finestre, che si sarebbero rotte facilmente, la porta era aperta verso l’interno e questo complicava le cose”, ha detto la giovane.

“Con una calma agghiacciante, che non pensavo di avere, io ero convinta di non farcela ed ero serena in questo – ha proseguito – poi, non so cosa sia successo, forse l’istinto, qualcosa mi ha tirato fuori”.

Eleonora ha confermato di non aver mai perso conoscenza all’interno del locale di Crans-Montana ma che c’era un’aria tossica, un fumo nero molto intenso e, a un certo punto, non c’era più ossigeno.

Una fiammata ha colpito la ragazza che dice di essere stata protetta dal cappotto, ma le mani, i capelli e il viso, tutte le parti del corpo che erano fuori, sono rimaste bruciate.

“Avevo i collant alle gambe che si sono letteralmente incollati alla pelle”, ha continuato.

Eleonora ha infine raccontato che il tutto sarà durato un minuto, ma per lei è stato qualcosa di inimmaginabile. Quando poi è riuscita a uscire fuori ha dato dei lunghi respiri perché non credeva di essere riuscita a liberarsi da quella trappola.

“La cosa che più ricordo è la fiamma che mi è venuta addosso, un ricordo che non mi leverà mai nessuno”, ha concluso aggiungendo che tornare alla vita normale non è semplice dopo quanto accaduto.

Il sindaco indagato

Intanto, tra gli indagati per l’incendio a Le Constellation c’è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud.

Lo si legge in una nota con cui lo stesso consiglio comunale “prende atto dell’indagine a carico” del primo cittadino che “continua a lavorare con serenità”.

Il sindaco “conserva tutte le sue prerogative per la gestione degli affari correnti” ma si asterrà dal trattare “tutti gli aspetti legati alla gestione delle conseguenze della tragedia del 1° gennaio” fino a quando sarà sotto inchiesta.

Cosa è successo a Crans-Montana

La notte di Capodanno il locale Le Constellation, a Crans-Montana in Svizzera, ha preso fuoco a causa di candele inserite su delle bottiglie, le cui fiamme hanno raggiunto il soffitto.

Nella strage sono morti 41 giovani e 115 persone sono rimaste ferite.