Crans-Montana, il racconto drammatico dei testimoni fuori dal locale: "Ad alcuni mancano parti del volto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Immagini indelebili quelle impresse negli occhi dei testimoni e dei sopravvissuti alla strage di Crans-Montana. Mentre l’identificazione delle vittime e dei feriti dell’esplosione di capodanno nella località sciistica svizzera è ancora in corso, sono tanti coloro che hanno assistito alle tragiche scene del disastro del bar Le Constellation. Tra questi anche diversi ragazzi e ragazze che si sono ritrovati davanti coetanei sfigurati dalle ustioni.

Le testimonianze

A raccogliere le testimonianze di alcuni dei presenti alla strage sono stati gli inviati della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado.

Come quella di Lorenzo, un ragazzo entrato nel locale insieme ai vigili del Fuoco subito dopo l’esplosione per cercare di aiutare i primi soccorsi: "Abbiamo tirato fuori una persona però il fumo era troppo forte non siamo riusciti a rimanere per tanto tempo".

I racconti dei frequentatori del bar

Ai microfoni della trasmissione su Rete 4 anche alcuni ragazzi laziali che frequentavano il bar e che sono scampati alla morte per pochi minuti.

"Eravamo al Dj set che era qui presente a Crans-Montana e il nostro scopo era andare dopo al Constellation, quindi siamo passati qui, questi ragazzi ci hanno convinto ad andare in un altro locale che sta neanche 100 metri" ha raccontato uno dei testimoni.

I tre ragazzi hanno parlato di scene "raccapriccianti" di persone con ustioni di terzo grado e "alcuni con parti mancanti del volto".

"Non c’erano finestre nel seminterrato, da quello che ho capito c’era una sola uscita e almeno noi non abbiamo notato estintori nella zona" ha aggiunto uno di loro in merito alla sicurezza nel locale, definito "una trappola".

"La sera in cui siamo andati noi c’era un solo addetto alla sicurezza" ha precisato.

Le parole dei sopravvissuti

A un giorno di distanza dalla strage di Crans-Montana, il bilancio provvisorio è di 47 morti e 119 feriti, 11 dei quali di cittadinanza italiana e 14 di cui non si conosce la nazionalità.

Altre sei persone rimaste ferite non sono ancora state identificate, mentre sono in corso anche le identificazioni di alcune delle vittime.

Tra i sopravvissuti, il 19enne Nathan, intervistato dalla trasmissione Quarto Grado: "Sono ancora sotto shock, non riesco a capire cosa sia successo ho la sensazione che si tratti di un incubo e che mi stia per svegliare e la scorsa notte non ho dormito un secondo, non potevo – ha raccontato – ho chiuso gli occhi e tutto continuava a tornarmi in mente perché ho visto persone che venivano rianimate, ho visto persone completamente bruciate: le fiamme, l’esplosione e poi le urla".

I due gestori del bar Le Constellation sono stati interrogati dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, che in conferenza stampa a Sion ha comunicato le ipotesi di reato nel fascicolo di indagine: incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.

Alla trasmissione Mattino Cinque le parole di un altro dei ragazzi sfuggito alla strage: "Il fatto è che c’erano molte persone all’ingresso che cercavano di scappare ed era tutto pieno e la gente camminava su tutti e cercava di scappare, molte persone urlavano, cercavano di scappare e ho visto molte persone a terra, credo che fossero morte".