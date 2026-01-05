Crans-Montana, il video del cuore sulla neve formato dagli sciatori è virale: "Piangiamo insieme"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 5 gennaio il dolore per i 40 morti nella strage di Capodanno, a Crans-Montana, in Svizzera, è ancora presente. Fuori dal bar Le Constellation regna il silenzio, mentre chi indaga cerca di fare luce e stabilire quali siano le cause della tragedia che ha aperto il 2026. Sulle piste, gli sciatori hanno formato un cuore gigante sulla neve, immortalto da un drone. Il video è diventato immediatamente virale.

Il cuore sulla neve

Nel video si vedono decine di sciatori scendere dalla montagna uno dopo l’altro, formando prima una serprentina e poi un cuore gigante sulla neve.

Un gesto per ricordare non solo i 47 morti, ma a tutte le persone coinvolte: l’omaggio è infatti rivolto anche ai soccorritori. Queste le parole condivise dall’account Instagram dell’ufficio del turismo della cittadina svizzera: Uniti nel dolore, Crans-Montana e tutta la comunità dello sci rendono omaggio a tutte le vittime, a chi assiste, aiuta e prende cura. Siamo tutti uniti nella solidarietà.

Il video immediatamente virale

Il video, realizzato dal regista Anthony Vuignier, è diventato immediatamente virale, a dimostrazione di come la vicenda abbia sconvolto tantissima gente (non è mancata la colpevolizzazione delle vittime).

Queste le sue parole: “È difficile trovare le parole. Le immagini sono l’unico mezzo di espressione di fronte a questa tragedia. Nei miei pensieri”.

In nemmeno 20 ore ha messo insieme oltre 269 mila like e più di 5 mila commenti.

Atterrato a Linate l’aereo di Stato con le vittime italiane

Poco prima delle ore 13, all’aeroporto milanese di Linate è atterrato il volo di Stato con 5 delle 6 vittime italiane.

A bordo, i feretri di:

Achille Barosi e Chiara Costanzo , amici milanesi

e Chiara Costanzo amici milanesi Giovanni Tamburi, bolognese

bolognese Emanuele Galeppini, genovese

genovese Riccardo Minghetti, romano

Manca Sofia Prosperi, 15enne nata a Roma ma residente nel Canton Ticino: i funerali sono previsti nella cattedrale di San Lorenzo, a Lugano, mercoledì 7 gennaio.