Crans-Montana, il video del cuore sulla neve formato dagli sciatori è virale: "Piangiamo insieme"

Crans-Montana, il video del cuore gigante sulla neve formato dagli sciatori diventa virale: "Piangiamo insieme, uniti nel dolore"
Lunedì 5 gennaio il dolore per i 40 morti nella strage di Capodanno, a Crans-Montana, in Svizzera, è ancora presente. Fuori dal bar Le Constellation regna il silenzio, mentre chi indaga cerca di fare luce e stabilire quali siano le cause della tragedia che ha aperto il 2026. Sulle piste, gli sciatori hanno formato un cuore gigante sulla neve, immortalto da un drone. Il video è diventato immediatamente virale.
- Il cuore sulla neve
- Il video immediatamente virale
- Atterrato a Linate l'aereo di Stato con le vittime italiane
Il cuore sulla neve
Nel video si vedono decine di sciatori scendere dalla montagna uno dopo l’altro, formando prima una serprentina e poi un cuore gigante sulla neve.
Un gesto per ricordare non solo i 47 morti, ma a tutte le persone coinvolte: l’omaggio è infatti rivolto anche ai soccorritori. Queste le parole condivise dall’account Instagram dell’ufficio del turismo della cittadina svizzera: Uniti nel dolore, Crans-Montana e tutta la comunità dello sci rendono omaggio a tutte le vittime, a chi assiste, aiuta e prende cura. Siamo tutti uniti nella solidarietà.
Il video immediatamente virale
Il video, realizzato dal regista Anthony Vuignier, è diventato immediatamente virale, a dimostrazione di come la vicenda abbia sconvolto tantissima gente (non è mancata la colpevolizzazione delle vittime).
Queste le sue parole: “È difficile trovare le parole. Le immagini sono l’unico mezzo di espressione di fronte a questa tragedia. Nei miei pensieri”.
In nemmeno 20 ore ha messo insieme oltre 269 mila like e più di 5 mila commenti.
Atterrato a Linate l’aereo di Stato con le vittime italiane
Poco prima delle ore 13, all’aeroporto milanese di Linate è atterrato il volo di Stato con 5 delle 6 vittime italiane.
A bordo, i feretri di:
- Achille Barosi e Chiara Costanzo, amici milanesi
- Giovanni Tamburi, bolognese
- Emanuele Galeppini, genovese
- Riccardo Minghetti, romano
Manca Sofia Prosperi, 15enne nata a Roma ma residente nel Canton Ticino: i funerali sono previsti nella cattedrale di San Lorenzo, a Lugano, mercoledì 7 gennaio.