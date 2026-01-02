Crans-Montana, incendio causato dalle candele sulle bottiglie "vicine al soffitto": si indaga per omicidio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’incendio che ha provocato la strage al Le Constellation di Crans–Montana potrebbe essere stato causato da alcune candele scintillanti, piazzate sulle bottiglie di champagne e tenute troppo vicino al soffitto in legno del locale. È quanto spiegato in conferenza stampa dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, secondo cui le “flare” avrebbero innescato un “flashover” facendo dilagare le fiamme in pochi istanti. Ad avvalorare questa ipotesi anche la presenza di immagini e video, acquisiti dagli inquirenti, che mostrerebbero il materiale del soffitto avvolto dal fuoco in modo rapidissimo, compatibile con un innesco diretto dalle candele scintillanti.

Crans-Montana, la strage per colpa delle candele

Secondo quanto emerso fin qui, le cause dell’incendio potrebbero essere ricondotte proprio a quelle candele, note in discoteca come “flare”, che avrebbero fatto partire le fiamme poi propagatesi velocemente. Ma per Pilloud “nessuna ipotesi viene esclusa“.

La procuratrice del Canton Vallese, infatti, in conferenza stampa ha cercato di chiarire lo stato attuale delle indagini, con l’inchiesta che si basa sulle accuse di omicidio.

ANSA I fiori deposti all’esterno del Le Constellation a Crans-Montana

Il fatto che l’incendio sia divampato molto rapidamente lascia pensare che il fuoco sia partito proprio dalle candele, spesso utilizzate in discoteca per portare le bottiglie di champagne all’interno delle glacette in occasioni di festa. Chi è rimasto fuori per motivi legati all’assenza di un codice, si dice fortunato.

Inchiesta per omicidio, attenzione sul locale

Ma l’indagine, oltre a cercare di chiarire le dinamiche di avvio dell’incendio, verterà anche su una serie di aspetti tecnici e gestionali. Gli inquirenti, infatti, si concentreranno soprattuto sul locale Le Constellation, per cercare di verificare i lavori eseguiti, i materiali impiegati nelle finiture interne, le misure antincendio disponibili, il funzionamento dei sistemi di allarme e la presenza di estintori o impianti di spegnimento automatico.

Attenzione particolare verrà posta sul numero effettivo di persone presenti la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio rispetto alla capienza autorizzata, quelle che erano le vie di fuga e le modalità di evacuazione.

Si tratterebbe, infatti, di parametri decisivi per valutare se la gestione della sicurezza fosse adeguata a un locale in grado di ospitare centinaia di clienti in una serata ad altissimo afflusso come quella di Capodanno.

Titolari sentiti, cosa rischiano

Intanto gli inquirenti hanno sentito già Jacques e Jessica Moretti, i titolari del lounge bar. La donna, secondo quanto ricostruito, era presente nel locale la sera della strage e ha riportato ustioni a un braccio, mentre il marito si trovava in un altro dei loro locali.

I due sono stati sentiti dalla procuratrice Pilloud e la loro posizione è al vaglio. I Moretti non risultano indagati, ma rischiano accuse di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Il parere degli esperti e i casi simili

Secondo gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Green Building Council Italia la tragedia di Crans-Montana era evitabile. Gli studiosi, infatti, puntano il dito sia contro il locale sotterraneo affollatissimo sia su soffitti e rivestimenti in legno e materiali altamente combustibili. Per non parlare, poi, della scala stretta come unica via di fuga, che ha di fatto creato la trappola mortale.

Una strage che, purtroppo, ricorda tante altre già avvenute per cause simili. Nell’ultimo ventennio, infatti, si ricordano quelle a noi vicine del Pulse di Kocani in Macedonia del Nord nel 2025 (con almeno 59 morti) e il rogo nella discoteca Masquerade di Istanbul nel 2024. Ma anche quello del Goa, in India.