Crans-Montana, interrogato il capo della sicurezza Cristophe Balet: "Non c’era personale sufficiente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non c’era abbastanza personale” per condurre le ispezioni. È quanto avrebbe detto agli inquirenti Cristophe Balet, capo del servizio di sicurezza del Comune di Crans-Montana. Durante l’interrogatorio a Sion nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno, il funzionario ha parlato dei mancati controlli di sicurezza nel bar Le Constellation in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. E ha tirato in ballo il sindaco Nicolas Feraud, che avrebbe saputo della situazione. Secondo Balet ci sarebbero stati anche problemi al sistema informatico che gestiva la procedura per le ispezioni.

Crans-Montana, interrogato il capo della sicurezza Cristophe Balet

Nella giornata di venerdì 6 febbraio si è svolto a Sion l’interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana.

Balet è uno degli indagati dalla procura vallese, che gli ha sequestrato il cellulare, nell’ambito delle indagini sulla strage di Capodanno al bar Le Constellation.

ANSA

Al centro dell’interrogatorio le procedure e le mancate ispezioni nel locale dei Moretti, dove un incendio ha provocato la morte di 41 persone.

La spiegazione sui mancati controlli

Nel corso del lungo interrogatorio, Cristophe Balet ha risposto alle domande degli inquirenti sui mancati controlli al bar Le Constellation.

“Chiedo scusa alle vittime, sento di avere la responsabilità morale per quello che è successo”, avrebbe detto, secondo quanto riporta Repubblica.

Il funzionario comunale avrebbe fatto luce sul perché tra il 2019 e il 2025 non sarebbero state effettuate ispezioni nel locale teatro della strage.

Balet avrebbe parlato di problemi al sistema informatico che gestiva la procedura dei controlli, che avrebbe rallentato l’esecuzione delle ispezioni e l’aggiornamento dei relativi file.

Balet: “Non c’era personale sufficiente”

Ma soprattutto, secondo Balet, le ispezioni non sarebbero state fatte per la mancanza di personale.

Ex pompiere, il responsabile della sicurezza del Comune è a capo di un team di cinque persone.

Troppo pochi a suo dire per svolgere tutti i controlli necessari: “Dovevamo dare la priorità a ospedali e cliniche”, avrebbe detto agli inquirenti.

Il funzionario avrebbe chiamato in causa il sindaco, Nicolas Feraud: “Il personale per le ispezioni era insufficiente, l’avevo detto al Comune“.

Balet ha anche confermato un dettaglio che appare incredibile: nonostante il ruolo, non aveva passato l’esame per un brevetto antincendio.

Lunedì 9 febbraio ci sarà l’interrogatorio del suo predecessore, Ken Jacquemoud, anche lui indagato assieme ai coniugi Moretti.

Il presidente svizzero in visita ai feriti al Niguarda

Intanto nella giornata di venerdì 6 febbraio il Il presidente della Svizzera Guy Parmelin ha fatto visita ai feriti di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

Una tappa voluta prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Accompagnato dal console e dall’ambasciatore, Parmelin ha ringraziato il personale dell’ospedale e ha incontrato i familiari di alcuni dei ragazzi feriti nell’incendio.