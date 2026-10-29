Crans-Montana, interrogatori separati per Jacques e Jessica Moretti dopo l'aggressione "brutale": "È fragile"

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Jessica Moretti non sarà interrogata insieme al marito Jacques il 2 novembre, come avevano previsto le procuratrici che indagano sulla strage di Crans-Montana. Dopo l’aggressione che avrebbe subito dal coniuge ad agosto, una psicologa ha sconsigliato un confronto diretto tra i due per le condizioni della donna. A Sion risponderà alle domande soltanto lui, ancora in carcere per le presunte violenze sulla moglie.

Jessica Moretti non sarà interrogata con il marito

I proprietari del Le Constellation erano già comparsi insieme davanti alle magistrate il 5 giugno. L’interrogatorio di novembre avrebbe dovuto proseguire quel confronto, ma nel frattempo Jacques Moretti è stato arrestato e i due non si sono più visti.

Il 26 ottobre gli avvocati di Jessica Moretti hanno trasmesso alla procura una relazione psicologica. La specialista descrive uno “stato di estrema fragilità psichica” e riferisce che la donna soffriva già di stress post-traumatico legato all’incendio di Capodanno, aggravato dal procedimento giudiziario. Le successive violenze avrebbero peggiorato le sue condizioni.

In quel frangente, i difensori avevano comunicato che la loro assistita intendeva presentarsi e continuare a rispondere alle domande. Chiedevano però di concederle delle pause durante l’audizione.

Le procuratrici hanno invece deciso di rinunciare a sentirla, sulla base delle valutazioni della psicologa, che sconsiglia il faccia a faccia con il marito.

L’aggressione di agosto e l’arresto di Jacques Moretti

Le presunte violenze risalgono alla notte tra l’11 e il 12 agosto. Dopo l’aggressione, Jessica Moretti era stata ricoverata in ospedale e la polizia aveva arrestato il marito.

Per Jacques Moretti si era trattato del secondo arresto dall’inizio dell’anno. Era già stato detenuto dal 9 al 23 gennaio nell’ambito dell’inchiesta sul rogo, prima di ottenere la libertà su cauzione. Quindi ora ha due procedimenti, uno sull’incendio e uno sulle violenze domestiche.

I 17 indagati per la strage di Crans-Montana

Nel rogo del locale, durante la festa di Capodanno, sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. L’inchiesta coinvolge 17 indagati, compresi i coniugi Moretti.

Gli altri sono otto esponenti politici, attuali o passati, e sette dipendenti o ex dipendenti di Crans-Montana e dell’ex Comune di Chermignon. Le accuse sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. A Jessica Moretti viene contestata anche la falsità in documenti. Per quanto riguarda l’incendio, al momento l’udienza resta fissata il prossimo 2 dicembre per entrambi.